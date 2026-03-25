Filho de Cristiano Ronaldo realiza período de testes nas categorias de base do Real Madrid

Disposto a seguir a carreira do pai famoso nos gramados da Europa, Cristiano Ronaldo Júnior está tentando vincular novamente o nome da família ao Real Madrid. O jovem de 15 anos realiza um período de testes na base do gigante espanhol e seu desempenho está sendo analisado pela comissão técnica. Ele treina com o time Cadete desde segunda-feira no CT de Valdebebas. A informação foi anunciada primeiramente pelo portal The Athletic.

Este "estágio" tem como objetivo avaliar a possibilidade de uma possível contratação futura do atleta, que também atua como atacante. Até o momento, ele realizou dois treinamentos, mas a tendência é que fique sendo observado por até oito semanas, prazo máximo estipulado pela Fifa nesses casos.

De acordo com o jornal espanhol As a adaptação do filho do ídolo português aconteceu de forma tranquila. O jovem se integrou ao elenco sub-16 e, nas atividades de campo, foi utilizado principalmente como ponta. O periódico informa ainda que no âmbito pessoal, ele vem deixando uma impressão bastante positiva e é classificado como "super humilde e educado".

O teste que pode definir a integração de Cristiano Ronaldo Júnior à base do Real vai ter sequência nas próximas partidas. E o desafio de ser aprovado vem justamente em uma geração que promete render frutos ao clube merengue. Seus novos companheiros dominam a categoria e fazem uma campanha impressionante na Superliga Cadete. Em 20 jogos, o sub-16 venceu 19 duelos e empatou um jogo. A equipe marcou 70 gols e sofreu apenas nove.