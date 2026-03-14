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Efeitos da guerra

FIA oficializa cancelamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita em abril

Cancelamento foi motivado por ataques no Oriente Médio; calendário fica sem corridas entre Japão e Miami

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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