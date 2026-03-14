FIA oficializa cancelamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita em abril

Etapa deste domingo acontece na China. HECTOR RETAMAL / AFP

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmou neste sábado (14) o cancelamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita da Fórmula 1, marcados para abril, por causa dos conflitos no Oriente Médio, com os ataque de Estados Unidos e Israel ao Irã, que reage atingindo países vizinhos.

"Foi confirmado hoje, após avaliações cuidadosas, que devido à situação atual na região do Oriente Médio, os Grandes Prêmios do Bahrein e da Arábia Saudita não acontecerão em abril", afirmou a FIA. "Embora diversas alternativas tenham sido consideradas, a decisão final foi de que não haverá substituições em abril."

A decisão visa dar segurança aos pilotos, que estão assustados com os ataques. O GP do Bahrein seria o quarto da temporada, no fim de semana de 12 de abril. A corrida na Arábia Saudita seria realizada sete dias depois. As etapas da Fórmula 2, da Fórmula 3 e da F1 Academy também não acontecerão nas datas previstas.

Com a confirmação dos cancelamentos, a temporada da Fórmula 1 será reduzida para 22 GPs e ficará sem corridas por mais de um mês. Após a prova no Japão, no dia 29 de março, o Mundial volta a ser disputado em Miami, em 3 de maio.