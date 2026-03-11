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"Fenômeno" e "impressionante": imprensa internacional exalta Fonseca após duelo contra Sinner

Atuação de João Fonseca, apesar da derrota para Sinner, teve ampla repercussão positiva na imprensa internacional especializada.

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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