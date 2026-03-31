Federação pede a Gattuso que siga como técnico da Itália, apesar de ter ficado fora da Copa

O chefe do futebol italiano pediu a Gennaro Gattuso que permaneça como técnico da seleção nacional após a derrota desta terça-feira (31) na repescagem contra a Bósnia e Herzegovina, resultado que deixou a 'Azzurra' fora da Copa do Mundo pela terceira edição consecutiva.

A Itália foi derrotada por 4 a 1 na disputa de pênaltis após empatar em 1 a 1 em Zenica, tornando-se assim a primeira nação ex-campeã mundial a ficar de fora de três edições consecutivas do torneio, que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México, de 11 de junho a 19 de julho.

"Pedi a ele que ficasse, e pedi a (Gianluigi) Buffon que continuasse à frente do departamento esportivo", disse à imprensa Gabriele Gravina, presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC).

Buffon supervisiona tanto a seleção principal quanto as categorias de base.

Questionado se aceitaria o convite de Gravina para permanecer no cargo, Gattuso reiterou o que já havia dito à emissora italiana RAI: que isso "não era o importante".

"A derrota dói demais", declarou o ex-meio-campista.

Campeão da Copa do Mundo como jogador em 2006, Gattuso foi contratado em junho do ano passado para substituir Luciano Spalletti, que havia sido demitido, assinando um contrato que expira após a Copa do Mundo de 2026.

Gravina também anunciou que não apresentaria sua renúncia, embora tenha observado que sua permanência à frente da federação italiana seria tema de discussão em uma reunião da diretoria marcada para a próxima semana.