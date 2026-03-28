F1: Verstappen lamenta novo desempenho ruim com a Red Bull: 'O carro derrapa bastante'

Ainda sem pontuar na temporada da Fórmula 1 após dois GPs e uma corrida sprint, Max Verstappen continua desanimado com as mudanças na categoria que fizeram o carro da Red Bull se tornar muito instável e, por consequência, deixá-lo para trás no grid. Após somente o 11º lugar em Suzuka, no Japão, o tetracampeão do mundo voltou a reclamar.

Além de não conseguir classificação ao Q3, Verstappen ainda viu seu companheiro, Isack Hadjar, andar mais de um segundo melhor e confirmar o oitavo lugar no grid, atrás das favoritas Mercedes, McLaren e Ferrari, além do carro da Alpine de Pierre Gasly.

Cabisbaixo após fechar sua participação no Q2, Verstappen não escondeu seu descontentamento. "É, não foi bom", afirmou, triste. "Achávamos que tínhamos melhorado um pouco no TL3, mas aí, na classificação, tudo ficou muito difícil novamente", reclamou.

E explicou como foi mais um desempenho ruim na pista. "O carro derrapa bastante, mas ao mesmo tempo não rotaciona no meio da curva em todos os momentos, o que torna o equilíbrio bem complicado. Não é o ideal por aqui", disparou o holandês.

Questionado se testar várias configurações e variações do carro da Red Bull poderia representar um avanço, ele destacou que o carro deste ano, com os novos regulamentos, mostra um problema muito maior do que o antecessor.