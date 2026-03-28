F1: veja o grid de largada do GP do Japão com Antonelli na pole e Bortoleto em 9º

É de Andrea Kimi Antonelli a pole position do Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1. Na madrugada deste sábado, 28, o italiano conquistou pela segunda vez o primeiro lugar no grid de largada nste começo de temporada. Ele foi seguido pelo companheiro de equipe George Russell, pela McLaren de Oscar Piastri e a Ferrari de Charles Leclerc.

O brasileiro Gabriel Bortoleto larga em 9º. Sem grandes dificuldades, conseguiu guiar a Audi até o Q3, diferentemente de Nico Hulkenberg, que caiu no Q2 ao lado do tetracampeão Max Verstappen, jogado para a zona de eliminação pelo novato do ano, Arvid Lindblad.

Antonelli foi mais rápido do que o companheiro de equipe durante toda a classificação, mesmo com as seis voltas a mais de Russell. O britânico, no entanto, reclamou, por duas vezes, de problemas na aerodinâmica do carro. Outro insatisfeito com o desempenho do veículo foi Max Verstappen, que deixou o paddock contrariado logo após ser eliminado.

COMO FOI A CLASSIFICAÇÃO PARA O GP DO JAPÃO DE FÓRMULA 1

Liam Lawson foi o primeiro a abrir volta rápida, com a referência de 1min31s785. Contudo, a liderança durou pouco: seu companheiro de equipe, o rookie Arvid Lindblad, logo baixou o tempo. Na sequência de melhorias, Esteban Ocon desbancou o novato, mas acabou superado por Oscar Piastri, que assumiu a ponta com a marca de 1min30s438.

Faltando 10 minutos para o encerramento da primeira sessão, Kimi Antonelli foi para o topo. Nesse momento, o brasileiro Gabriel Bortoleto ocupava o 9º lugar, atrás de Verstappen, Norris, Hadjar, Russell, Hamilton, Piastri e Leclerc.

Charles Leclerc encerrou o Q1 com o tempo mais rápido: 1min29s915. Bortoleto confirmou a boa fase ao terminar em 7º, apenas um milésimo atrás de Nico Hülkenberg e à frente de Norris e Verstappen. Foram eliminados Alexander Albon, Oliver Bearman, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso e Lance Stroll.

Na segunda parte da classificação, Antonelli manteve o bom ritmo e superou o último tempo rápido de Leclerc já na primeira volta rápida do Q2 indo a 1:29.884; o monegasco vinha logo na sequência.

Com nove minutos para o fim, Bortoleto chegou a figurar na 3ª posição, mas as McLarens o empurraram para o 5º lugar, após Piastri cravar o melhor tempo e Norris se infiltrar entre o brasileiro e Leclerc. Atrás de Gabriel vinham Russell, Hamilton, Gasly e Hadjar. Os minutos restantes do Q2 foram marcados por variações de posição entre os 10 mais rápidos.

No fechamento da sessão, uma surpresa: uma melhora no tempo de Lindblad empurrou Max Verstappen para a 11ª posição e deixou o tetracampeão holandês fora do Q3. O piloto encabeçou a lista de eliminados do Q2, seguida por Esteban Ocon, Nico Hulkenberg, Liam Lawson, Franco Colapinto e Carlos Sainz.

No início da última etapa da classificação, o grid foi desenhado por "dobradinhas" consecutivas da 1ª à 6ª posição. A Mercedes garantiu a primeira fila com Andrea Kimi Antonelli e George Russell, seguidos de perto pelas McLarens de Oscar Piastri e Lando Norris. Logo atrás, as Ferraris de Charles Leclerc e Lewis Hamilton completaram o top 6, consolidando o domínio das três principais equipes.

Neste momento, Isack Hadjar garantia o 7º lugar, seguido por Pierre Gasly na 8ª posição. Gabriel Bortoleto, com uma marca 1s870 acima do tempo de Antonelli, ficava com o 9º lugar e Arvid Lindblad encerrou o grupo dos dez primeiros. A sessão terminaria igual se não fosse a melhora dos tempos de Leclerc e Gasly.

CONFIRA COMO FICOU O GRID DE LARGADA DO GP DO JAPÃO DE FÓRMULA 1:

1º - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), com 1min28s778

2º - George Russell (ING/Mercedes), 1min29s076

3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min29s132

4º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min29s405

5º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min29s409

6º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min29s567

7º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min29s691

8º - Isack Hadjar (FRA/RB), 1min29s978

9º - Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min30s274

10º - Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min30s319

11º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min30s262

12º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min30s309

13º - Nico Hulkenberg (ALE/Audi), 1min30s387

14º - Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min30s495

15º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min30s627

16º - Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min31s033

17º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min31s088

18º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min32s090

19º - Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min32s206

20º - Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min32s330

21º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min32s646