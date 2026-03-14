Russell vence sprint na China e amplia liderança na Fórmula 1; Bortoleto é 13º

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Russell no pódio da sprint. GREG BAKER / AFP

Vencedor do GP da Austrália, o primeiro da temporada da Fórmula 1, George Russell ganhou a corrida sprint do GP da China, na madrugada deste sábado (horário de Brasília). O britânico de 28 anos largou na pole position e chegou a perder a posição para Lewis Hamilton no início, mas retomou a liderança e lá permaneceu até o fim. Restou ao veterano da Ferrari, que terminou em terceiro, se digladiar com o companheiro Charles Leclerc, ao final segundo colocado da prova.

A corrida curta não foi boa para a Red Bull, que viu Max Verstappen terminar em nono lugar, e portanto fora da zona de pontuação, que vai até o oitavo colocado. Companheiro do holandês, Isack Hadjar ficou em 15º. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto levou sua Audi à 13ª posição.

A prova

Russell (E) e Hamilton (D) travaram bom duelo no início da prova. GREG BAKER / AFP

Hamilton confirmou as altas expectativas relativas à largada da Ferrari e saiu da quarta para a primeira posição. Russell chegou a recuperar a liderança ao fim da primeira volta, mas logo foi ultrapassado novamente pelo compatriota e ex-companheiro de Mercedes.

Russell e Hamilton continuaram travando batalhas em que o piloto do monoposto inglês levava a pior. Chegou a conseguir mais uma ultrapassagem na quarta volta. Novamente, ficou pouco tempo à frente e logo se viu atrás do heptacampeão, que fazia melhor gestão da bateria.

Na quinta volta, enfim, Russell conseguiu deixar Hamilton para trás e continuar na ponta. Enquanto isso, o ferrarista via o companheiro Charles Leclerc, terceiro colocado, se aproximar. Conforme o piloto da Mercedes abria vantagem em primeiro lugar, a principal briga se concentrou entre os dois representantes da Ferrari, até Leclerc concretizar a ultrapassagem.

Hamilton não desistiu e pressionou o companheiro em briga aberta, chegando quase a tocá-lo na disputa por posição. Aos poucos, Antonelli, com uma punição de 10 segundos por causar acidente de Isack Hadjar, se aproximava. Na 12ª volta, o italiano ultrapassou o veterano britânico. Mais tarde, tomou a frente de Leclerc.

Aplicada a punição após entrada do safety car, Antonelli caiu para sétimo lugar. A relargada foi dada a três voltas do fim, com Norris em terceiro, perseguido por Hamilton, que roubou a posição nos minutos finais.

Veja o resultado da corrida sprint do GP da China de F-1:

Leclerc, Russell e Hamilton no pódio. JADE GAO / AFP

1.º) George Russel (ING/Mercedes) - 33min38s998

2.º) Charles Leclerc (MON/Ferrari) - a 0s674

3.º) Lewis Hamilton (ING/Ferrari) - a 2s554

4.º) Lando Norris (ING/McLaren) - a 4s433

5.º) Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) - a 5s688

6.º) Oscar Piastri (AUS/McLaren) - a 6s809

7.º) Liam Lawson (NZL/Racing Bulls) - a 10s900

8.º) Oliver Bearman (ING/Haas) - a 11s271

9.º) Max Verstappen (HOL/Red Bull) - a 11s619

10.º) Esteban Ocon (FRA/Haas) - a 13s887

11.º) Pierry Gasly (FRA/Alpine) - a 14s780

12.º) Carlos Sainz (ESP/Williams) - a 15s753

13.º) Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) - a 15s858

14.º) Franco Colapinto (ARG/Alpine) - a 16s393

15.º) Isack Hadjar (FRA/RB) - a 16s430

16.º) Alexander Albon (TAI/Williams) - a 20s014

17.º) Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) - a 21s599

18.º) Lance Stroll (CAN/Aston Martin) - a 21s971

19.º) Sergio Perez (MEX/Cadillac) - a 28s241

Não completaram a prova:

Nico Hulkenberg (ALE/Audi)

Valterri Bottas (FIN/Cadillac)

Arvid Liblad (ING/Racing Bulls)

Classificação do campeonato após a Sprint da China: