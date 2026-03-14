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Em Xangai

Russell vence sprint na China e amplia liderança na Fórmula 1; Bortoleto é 13º

Russell largou na pole, disputou posição com Hamilton e venceu; Verstappen ficou fora da zona de pontuação

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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