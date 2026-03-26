F1: FIA atende escuderias e anuncia ajuste na gestão de energia para treinos do GP do Japão

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) se reuniu com as escuderias após tantas reclamações nas etapas da Austrália e da China da atual temporada da Fórmula 1 e prometeu medidas para amenizar as críticas. Nesta quinta-feira, a entidade anunciou ajustes já para os treinos do GP do Japão.

A principal novidade é que a gestão de energia dos carros será diferente antes da sessão de qualificação para a corrida de domingo. Os fabricantes de unidades de potência concordaram com a redução da recarga máxima de 9 para 8 megajoules.

"A FIA observa que os primeiros eventos sob o Regulamento de 2026 foram operacionalmente bem-sucedidos, e esse aprimoramento direcionado faz parte do processo normal de otimização, à medida que a nova estrutura regulatória é validada em condições reais", afirmou.

Na visão da entidade, as mudanças no autódromo de Suzuka servirão para "garantir que o equilíbrio pretendido entre a distribuição de energia e o desempenho do condutor seja mantido."

"Este ajuste reflete o feedback de pilotos e equipes, que enfatizaram a importância de manter a classificação como um desafio de desempenho", enfatizou a entidade, garantindo que vai ouvir as equipes a cada Grande Prêmio.