F1: Bortoleto 'sofre' com a Audi e vê dia 'desafiador'; Russell admite surpresa com a McLaren

O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto teve um dia 'desafiador' em Suzuka, no Japão. Se no TL1 as coisas transcorreram dentro do previsto, na volta à pista para a segunda sessão o cenário mudou. Ele ficou boa parte do tempo nos boxes para que a Audi pudesse trocar a caixa de câmbio.

"A sessão da manhã foi tranquila, mas identificamos um problema logo no início do TL2 e optamos por fazer uma troca preventiva da caixa de câmbio como a maneira mais rápida de voltar à pista com um carro mais competitivo", afirmou o piloto que fez apenas o 16º tempo.

Apesar do contratempo, Bortoleto deu um tom de normalidade à situação e procurou exaltar o esforço da equipe em tentar melhorar o carro visando um melhor rendimento já para o treino classificatório, que acontece na madrugada deste sábado, às 3 horas (horário de Brasília).

"Perdemos um tempo nos boxes, mas a equipe fez um trabalho incrível para consertar o carro e me colocar de volta na pista para o final da sessão. Gostaria de agradecer muito a eles pelo esforço. Foi uma sexta-feira com sensações diferentes", disse.

O dia foi de surpresas também para a Mercedes, que viu a McLaren liderar o segundo treino livre realizado na madrugada desta sexta-feira. Com o tempo de 1min30s133, Oscar Piastri desbancou o favoritismo da fabricante alemã. Andrea Kimi Antonelli e George Russell completaram o Top 3.

Mais rápido na primeira sessão, Russell admitiu que a sua equipe vai precisar fazer alguns ajustes até o classificatório para tentar garantir os dois carros na primeira fila do grid. "A McLaren estava bem rápida, então isso foi uma pequena surpresa para ser bem honesto. Ainda precisamos melhorar em alguns aspectos, então vamos ter um pouco de trabalho a fazer", afirmou o piloto.

Quarto colocado, atrás justamente do companheiro de equipe e das duas Mercedes, Lando Norris mostrou que a equipe pretende brigar pela vitória no GP do Japão. Para Russell, resta agora muito trabalho para a Mercedes se manter à frente dos rivais.