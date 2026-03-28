F1: Bortoleto celebra 9ª colocação no grid com a Audi: 'É fantástico estar na luta por pontos'

Gabriel Bortoleto vem demonstrando, a cada treino classificatório ou corrida na atual temporada da Fórmula 1, que é um piloto talentoso e promissor. Mesmo não dirigindo um carro de elite, o brasileiro vem se destacando com a Audi e, mais uma vez, ficou entre os 10 melhores, celebrando o possibilidade de pontuar no GP do Japão, neste domingo.

"Estou muito satisfeito com a classificação de hoje e com o que a equipe me forneceu. Eu fui ganhando confiança ao longo do Q1 e do Q2, e marcamos algumas voltas realmente sólidas", comemorou Bortoleto.

Nada, contudo, de deixar de se concentrar para a corrida. "Claro, ainda há trabalho para fazer para melhorar mais, algumas configurações que você realizar, mas é uma sensação fantástica sair entre os dez primeiros e estar na luta por pontos."

Bortoleto chegou a figurar na terceira colocação no treino classificatório e espero continuar surpreendendo em Suzuka para completar a corrida em uma posição ainda melhor que o nono lugar da largada.