F1: Antonelli festeja sorte com safety car no GP do Japão: 'Facilitou muito minha vida'

Mais jovem piloto a liderar o Mundial na história da Fórmula 1, o italiano Andrea Kimi Antonelli reconheceu que fez uma largada terrível no GP do Japão e que teve sorte com a entrada do safety car após o acidente de Oliver Bearman, na volta 22.

George Russell, companheiro de Antonelli na Mercedes, parou nos boxes enquanto liderava, justamente quando o safety car foi acionado após o impacto de Bearman na barreira de proteção. A bandeira amarela permitiu que o novo líder da corrida, Antonelli, fizesse uma parada nos boxes e retornasse à frente do pelotão, antes de disparar rumo à vitória com quase 14 segundos de vantagem sobre Oscar Piastri.

"Obviamente tivemos muita sorte com o safety car, mas com os pneus médios estávamos muito fortes assim que consegui pista livre", afirmou o líder do Mundial. "Depois, com os pneus duros, o ritmo foi simplesmente incrível."

O italiano de 19 anos conquistou sua segunda vitória consecutiva após conquistar a pole position no Japão. Sua largada, porém, foi desastrosa e o italiano chegou a cair para a sexta posição na primeira volta. "Tive uma largada terrível, preciso verificar o que aconteceu, mas depois tive sorte e consegui assumir a liderança. O ritmo estava incrível e fiz um segundo stint muito bom. Me senti muito bem com o carro e estou muito satisfeito com o resultado."

Antonelli agora lidera a classificação do Mundial pela primeira vez, com 9 pontos de vantagem sobre Russell (72 a 63) após as três primeiras corridas da temporada. "É uma sensação muito boa. Claro que ainda é cedo para pensar no campeonato, mas estamos no caminho certo."

Como as corridas do Bahrein e da Arábia Saudita canceladas devido aos conflitos no Oriente Médio, a Fórmula 1 terá um intervalo inusual até a próxima corrida, em Miami. Antonelli afirmou que seu foco será melhorar suas largadas, que têm sido abaixo do ideal em comparação com os rivais da Mercedes.