F1: Antonelli destaca 'sensação incrível' com 2ª pole seguida na Mercedes: 'Bem com o carro'

Há duas semanas, Kimi Antonelli se tornou o piloto mais jovem a conquistar uma pole position na Fórmula 1, no GP da China. O italiano de 19 anos repete a dose agora, em Suzuka, no Japão, e destaca a "sensação incrível" de estar brilhando com o carro da Mercedes, seguido de perto pelo companheiro George Russell.

Antonelli sabe que largar na frente em Suzuka é um bom sinal, pois oito dos últimos 12 pole positions venceram o Grande Prêmio do Japão. "Foi uma boa sessão, estou satisfeito, é uma sensação incrível", comemorou.

O italiano descreveu como se sentiu no classificatório. "Acho que consegui melhorar volta a volta. A primeira volta do Q3 foi boa. A segunda parecia promissora, mas na curva 11 travei os pneus e perdi bastante tempo, então foi uma pena. Fiquei um pouco chateado com isso, mas consegui a pole position. Me senti bem no carro, me senti bem na pista e agora estou focado para amanhã."

O jovem piloto celebra a boa fase, após um segundo lugar e uma vitória. "Com certeza, consegui ganhar impulso já na corrida de Melbourne, e a corrida na China foi a continuação desse impulso", ressaltou.