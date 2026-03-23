Ex-técnico do Grêmio leva clube do Amazonas ao título estadual após 11 anos

Thiago Gomes e o troféu de campeão amazonense. Thiago Gomes / Arquivo Pessoal

Figura conhecida do futebol gaúcho, o técnico Thiago Gomes conquistou o título do Campeonato Amazonense, no sábado (21), quando o seu time, o Nacional, venceu o Amazonas por 2 a 1. Maior campeão do Estado, o clube amargava uma seca de 11 anos sem vencer o regional.

Ex-técnico das categorias de base e com passagem na equipe principal do Grêmio, Thiago, de 41 anos, desembarcou no Nacional em fevereiro, após passagem pelo Samgurali Tskaltubo, da Geórgia.

Thiago conta que em pouco mais de um mês de trabalho reorganizou a equipe, conquistando o segundo turno e vencendo o maior rival, que joga a Série B do Brasileirão, na decisão. O desempenho lhe rendeu o prêmio de melhor técnico da competição.

— É um momento muito importante como treinador, de ganhar um título estadual. O Nacional é o maior vencedor do estado, mas estava há 11 anos sem conquistar. Enfrentamos uma equipe com investimento muito maior, e conseguimos competir em alto nível — destaca.

Com o título, o Nacional garante um calendário cheio para 2027, com vagas asseguradas na Copa do Brasil, Copa Verde e Série D do Campeonato Brasileiro, além de fortalecer o projeto de retomada do clube no cenário nacional.