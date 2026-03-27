Ex-jogadores de Grêmio e Inter disputarão tradicional torneio de várzea em São Paulo

Wellington Paulista disputará a competição pela terceira vez. Jefferson Botega / Agencia RBS

Tido por muitos como o maior torneio de várzea do Brasil, a Super Copa Pioneer começa nesta sexta-feira (27). A partida de abertura será entre Mec, de Tiradentes, e R2 Debony, de Pedreira, no campo CDC Doroteia, na Zona Sul de São Paulo, a partir das 20h.

Em sua 10ª edição, a competição terá mais uma vez a tradicional queima de fogos antes da bola rolar e contará com 83 times, que irão disputar uma premiação que supera R$ 200 mil.

Outro atrativo do torneio é a presença de ex-jogadores consolidados no futebol brasileiro. A lista começa com Wellington Paulista, quarto maior artilheiro do Brasileirão na era dos pontos corridos, que defendeu o Inter entre 2014 e 2015. Esta será a terceira Super Copa dele e, desta vez, defenderá o Ipanema de Caieiras.

Já do lado gremista, são dois ex-jogadores que passaram pelo clube e que estarão na disputa. O primeiro é Pará, bicampeão da Libertadores por Santos e Flamengo, que esteve no Grêmio entre 2012 e 2015. Ele defenderá o MEC.

E o segundo é André Santos, que jogava na lateral esquerda, e que defendeu o Tricolor em 2013. Na Super Copa Pioneer, ele jogará pelo ADG, de Sorocaba.

A final desta edição do torneio será na Arena Inamar, em Diadema, no dia 29 de setembro. Em 2023, a competição teve a decisão na Arena do Palmeiras, com um público de 30 mil pessoas.