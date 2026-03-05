O ex-atacante Reinaldo Aleluia morreu nesta quinta-feira (5), aos 53 anos. O jogador passou pelo Juventude na temporada de 2004 e fez oito partidas, com um gol marcado.
Ele estava internado em um hospital para tratar um problema crônico no rim e sofreu uma parada cardiorrespiratória na terça-feira (3).
O gol marcado por ele garantiu o empate do Juventude contra o São Caetano pela 26ª rodada do Brasileirão de 2004. Depois de Lopes abrir o placar, a equipe paulista virou com Fabrício Carvalho e Anderson Lima. Aos 31 minutos do segundo tempo, Reinaldo marcou.
Reinaldo foi formado nas categorias de base do Bahia, onde foi campeão estadual. Ao longo da trajetória no futebol, o ex-atacante também atuou por outros clubes brasileiros, como Brasiliense, Ceará e Remo.