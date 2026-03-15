Evandro e Arthur Lanci perdem na semifinal e vão disputar bronze no Elite 16 de João Pessoa

Evandro (E) e Arthur Lanci (D) vão brigar pelo bronze. Cristiano Santos / Beach Games Brazil / CBV/Divulgação

Os brasileiros Evandro e Arthur Lanci irão disputar a medalha de bronze do Elite 16 de João Pessoa, na Paraíba, etapa de abertura do Circuito Mundial de Vôlei de Praia.

Nas semifinais disputadas no final da manhã deste domingo (15), eles foram superados pelos franceses Daubas Rémi Bassereau e Calvin Aye por 2 a 1, parciais de 28/26, 18/21 e 16/14, em uma hora e 13 minutos.

O set inicial foi muito equilibrado e definido no detalhe. A dupla brasileira dominou a segunda parcial e no tie-break, os franceses chegaram a ter 14-12, mas Evandro e Arthur Lanci buscaram o empate.

Porém, no 14-14, Arthur Lanci sentiu o desgaste do calor acima de 35ºC e precisou de atendimento médico. Sem condições, ele voltou à quadra, mas sem qualquer movimentação, facilitando o trabalho dos franceses.

Na decisão, Bassereau e Aye vão enfrentar os atuais campeões olímpicos, os suecos David Ahman e Jonathan Hellvig, que venceram os estadunidenses Taylor Crabb e Andrew Bensch por 21/15 e 21/17.