Estreia de João Fonseca no Masters 1000 de Miami é adiada; entenda

Fonseca vai encarar húngaro na estreia. CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A aguardada estreia de João Fonseca no Masters 1000 de Miami foi adiada pela organização do evento.

De acordo com a organização do torneio, a quadra instalada no Hard Rock Stadium não estará disponível para os jogos desta quarta-feira (18).

"Devido às fortes chuvas nos dias que antecederam o torneio, algumas áreas da Quadra Principal (Stadium Court) exigiram preparação adicional para garantir condições ideais para a realização das partidas. Todos os jogos de quarta-feira, 18 de março, ocorrerão nas quadras externas. Os torcedores que possuem ingressos para a Quadra Principal (Stadium Court) para as Sessões 3 e 4 serão contatados diretamente com as orientações sobre os próximos passos. A previsão é que a Quadra Principal seja aberta para os jogos do torneio na quinta-feira, 19 de março", diz o comunicado dos organizadores.

A estreia de João Fonseca, contra o húngaro Fábián Marozsán, estava prevista para esta quarta e como a direção do torneio já havia antecipado que as partidas do brasileiro seriam disputadas sempre na Quadra Central, por conta do grande número de torcedores brasileiros, buscando evitar filas e aglomerações, como as registradas na edição de 2025 do torneio.

Os horários de quinta-feira (19) ainda serão divulgados e, dessa forma, se saberá quando Fonseca irá entrar em quadra.