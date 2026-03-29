Estádio Azteca revela seu novo visual para receber abertura da Copa do Mundo de 2026

Desafiando as expectativas, o icônico Estádio Azteca parece pronto para sediar a partida de abertura da Copa do Mundo de 2026 em menos de três meses, tendo revelado uma nova cara no amistoso de sábado entre México e Portugal.

O estádio, que consagrou Pelé em 1970 e Diego Armando Maradona em 1986, aparentava estar em boas condições em sua reabertura, após 22 meses de obras ininterruptas, conforme observado por jornalistas da AFP.

O ritmo das reformas havia gerado preocupações em diversos setores, com receios de que o estádio pudesse não ficar pronto a tempo para o apito inicial do principal torneio de futebol do mundo, que o México organiza junto com Estados Unidos e Canadá.

O Azteca é o único estádio de futebol a sediar três jogos de abertura da Copa do Mundo, incluindo o próximo, no dia 11 de junho, entre México e África do Sul.

Sua reabertura foi, no entanto, ofuscada pela morte de um torcedor embriagado que caiu das arquibancadas, pela ausência do lesionado astro Cristiano Ronaldo e pelo futebol pouco empolgante apresentado pelas seleções do México e de Portugal, que empataram em 0 a 0.

"Nós nos divertimos. Os assentos estão melhores e aproveitamos a experiência", disse à AFP Claudia Morales, uma dona de casa de 58 anos.

- Menos assentos, mais glamour -

As obras envolveram 1.500 pessoas. Por fora, o Azteca continua tendo a mesma estrutura monumental, sustentada por suas 66 enormes e icônicas colunas de concreto armado.

Quase não há alterações significativas em sua fachada: apenas uma faixa vermelha ostentando o nome Estadio Banorte, o banco que patrocinou a reforma com uma contribuição equivalente a 115 milhões de dólares (cerca de R$ 602 milhões na cotação atual), em troca de a estrutura levar seu nome por doze anos.

Durante a Copa do Mundo, no entanto, será chamado de Estádio da Cidade do México, devido às restrições publicitárias da Fifa.

Por dentro, é um colosso - muito mais avançado tecnologicamente e semelhante aos grandes estádios esportivos da Europa - inclusive no que diz respeito aos preços, que muitos torcedores consideram elevados.

"Todas as reformas visam o nosso conforto como torcedores, desde os pontos de acesso até a existência de banheiros decentes", disse à AFP Humberto Arias, professor aposentado de 67 anos.

Inaugurado em 1966 com capacidade para 110.000 espectadores, o estádio atualmente pode receber 87.500 pessoas. Alguns de seus novos assentos são mais confortáveis e contam com porta-copos.

Há também opções de assentos exclusivos e mais caros.

O outrora Estádio Azteca, que vai receber cinco partidas da Copa do Mundo, conta agora com camarotes reformados, equipados com bar, área de lounge e mesas e cadeiras em estilo bistrô.

O local também dispõe de um espaço conhecido como Chairman's Club, que oferece vista para o novo túnel central, por onde os jogadores entram em campo. Antes, a entrada era feita pelo lado norte.

Um ingresso para este setor, o mais caro do estádio, custava quase US$ 500 (cerca de R$ 2620) para o amistoso entre México e Portugal.

Outro espaço premium, a 'Sierra Porch', com capacidade para 1.500 espectadores, oferece vista panorâmica do campo e também está disponível para locação para eventos exclusivos.

- Fim do dinheiro em espécie -

No entanto, nas primeiras fileiras, próximas ao nível do campo, alguns torcedores reclamaram de problemas de visibilidade a partir de seus assentos, pelos quais haviam pago cerca de US$ 210 (R$ 1100).

O Grupo Ollamani, administrador do estádio, não respondeu a um pedido da AFP para fornecer um detalhamento oficial sobre as obras de reforma.

No interior, o Azteca conta agora com 1.200 pontos de acesso à internet e 2.200 metros quadrados de telões de LED.

E, é claro, um novo sistema de som com mais de 500 alto-falantes de alta fidelidade, por meio do qual ressoou um clássico da torcida mexicana: a tradicional canção 'Cielito Lindo'.

O estádio também conta com um gramado híbrido que pareceu impecável durante o amistoso. Dentro dos vestiários, 26 armários estão dispostos em formato de U, de modo que todos os jogadores possam ficar de frente uns para os outros.

"É lindo! O gramado é primoroso!", disse o técnico da seleção mexicana, Javier Aguirre, antes da partida.

No entanto, houve outra ruptura com a tradição: o fim dos pagamentos em dinheiro para alimentos e bebidas. Agora, tudo deve ser adquirido utilizando cartões pré-pagos com valores que variam de US$ 28 a US$ 56 (de R$ 147 a R$ 293).

"É apenas uma questão de se acostumar. Talvez o único inconveniente seja o troco. Eles fornecem os passos a seguir para o reembolso, mas o melhor a fazer é simplesmente gastar tudo", disse à AFP Francisco Díaz, um torcedor de 33 anos.