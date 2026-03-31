Espanha poupa titulares e apenas empata com o Egito; Holanda e Uruguai frustram torcida

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Goleiro Shobeir parou ataque da Espanha, de Ferrán Torres. LLUIS GENE / AFP

A poderosa Espanha teve amplo domínio em campo mas, bastante modificada e mesmo com um jogador a mais nos minutos finais, não conseguiu ir além de um 0 a 0 com o Egito no RCDE Stadium, casa do Espanyol - originalmente o jogo seria no estádio Lusail, no Catar, após a Finalíssima com a Argentina, mas a guerra no Oriente Médio cancelou a decisão e ainda o transferiu para Barcelona.

O técnico Luis de la Fuente aproveitou o amistoso para observar novas peças e deixou jogadores importantes que vinham atuando no banco, casos de Oyarzabal (fez dois gols nos 3 a 0 sobre a Sérvia, quinta-feira), Baena, Fermín López, Rodri, Pedri, Cucurella e até o goleiro Unai Simón.

Dani Olmo, Ferrán Torres e Barrenetxea ganharam oportunidade no setor ofensivo ao lado do intocável Lamine Yamal, a estrela do forte conjunto Espanhol. Mesmo totalmente modificada, a Espanha imprimiu uma enorme pressão desde o apito inicial, encurralando o Egito, sem seu astro Mohamed Salah, machucado.

O goleiro Shobeir começou a brilhar rapidamente, diante de um avassalador ataque espanhol. Olmo, cara a cara, parou no camisa 23, para desespero de um livre Yamal a seu lado e querendo o passe. Sem conseguir passar do meio-campo, o Egito "testava" seus defensores - estará ao lado de Bélgica, Nova Zelândia e Irã na Copa do Mundo.

Defendendo com precisão, os egípcios conseguiram encaixar um contra-ataque ligeiro e o centroavante Marmoush acertou a trave de David Raya, na melhor chance até então da primeira etapa. Descaracterizada com seus reservas e após o susto, a Espanha foi perdendo o rendimento e terminou a etapa pouco chegando à frente.

Insatisfeito com o que viu, Luis de la Fuente voltou do descanso com Rodri, Pedri, Muñoz e Fermín López para melhorar o rendimento espanhol. Descansou o apagado Lamine Yamal, entre os sacados.

A favorita voltou sufocando e Pedri parou em duas belas e difíceis defesas de Shobeir com menos de 12 minutos. A 'explosão' no estádio veio quando Fuente trocou Raya por Joan García, do Barcelona. Ainda colocou Iglesias pelo buscado gol, porém era dia de falta de pontaria. Parou no travessão no fim e no paredão defensivo egípcio.

Enner Valencia marca e Equador empata com a Holanda

De pênalti, Valencia fez o gol do Equador. JOHN THYS / AFP

A Holanda previa uma grande apresentação em seu último amistoso na Data Fifa, diante do Equador, em Eindhoven. Mas a expulsão de Dumfries com somente 12 minutos transformou a euforia em apreensão e a equipe local sofreu muito para segurar a igualdade, por 1 a 1.

Foram 14 finalizações dos sul-americanos, com a última chance desperdiçada aos 49 da etapa final, com batida de Alcívar para fora após cobrança de escanteio. Em dia que prometia festa, sair de campo sem derrota acabou sendo um prêmio aos holandeses, que souberam sofrer.

Mesmo sem seu maior artilheiro, o corintiano Memphis Depay, machucado, a Holanda não demorou para abrir o marcador diante do Equador. Bela trama pela esquerda, o cruzamento desviou no zagueiro Pacho e foi contra as próprias redes logo aos 3 minutos.

A história do jogo começou a mudar pouco depois. Dumfries cometeu pênalti após dura entrada em Gonzalo Prata e acabou expulso. Enner Valencia deixou tudo igual e, a partir dali, só deu Equador, que exerceu enorme pressão para buscar a virada ainda na primeira etapa diante de uma Holanda toda na defesa com um homem a menos.

O segundo tempo virou jogo de um time só, mas com os equatorianos falhando na hora de mandar às redes adversárias. Postada com todo o time na defesa, a Holanda não se envergonhou de apenas se defender e, no fim, acabou aliviada por segurar o 1 a 1.

Uruguai fica no empate com a Argélia

Uruguaio Federico Vinas (E0 enfrenta argelino Zineddine Belaid. MARCO BERTORELLO / AFP

Depois de buscar o 1 a 1 com a Inglaterra aos 49 minutos do segundo tempo, o Uruguai voltou a empatar na Data Fifa. Nesta terça-feira, a equipe ficou devendo futebol e não saiu do zero com a Argélia no Allianz Stadium, em Turim, na Itália.