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Pré-Copa

Espanha poupa titulares e apenas empata com o Egito; Holanda e Uruguai frustram torcida

Espanha pressionou com equipe mista, mas parou no goleiro Shobeir e não saiu do 0 a 0 

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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