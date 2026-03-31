Espanha fica no empate com Egito (0-0) em amistoso preparatório para Copa

A Espanha, uma das grandes favoritas, decepcionou e ficou só no 0 a 0 com o Egito em Barcelona, nesta terça-feira (31), em um amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026.

Os anfitriões desperdiçaram diversas oportunidades no ataque em seu penúltimo amistoso em território nacional, antes de enfrentarem Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai no Grupo H, no Mundial que será disputado na América do Norte.

A partida foi marcada por cânticos da torcida espanhola dirigidos aos jogadores do Egito, levando o sistema de som do Estádio RCDE a fazer um apelo aos torcedores para que se abstivessem de proferir comentários ofensivos.

A Espanha deve enfrentar o Iraque em 4 de junho e, quatro dias depois, o Peru no México, em suas últimas partidas antes do início da competição.

O jogo na Catalunha teve seu local alterado - seria originalmente no Catar - devido à guerra no Oriente Médio, e foi disputado em um ambiente hostil, com os torcedores da casa vaiando o hino nacional egípcio.

O técnico Luis de la Fuente fez dez alterações em relação à vitória por 3 a 0 no amistoso de sexta-feira contra a Sérvia, sendo o ponta do Barcelona, Lamine Yamal, o único jogador a manter sua posição.

O Egito não contou com seu principal astro, Mohamed Salah. O atacante do Liverpool está afastado desde que sofreu um problema muscular contra o Galatasaray, em 18 de março.

O clube inglês tem esperanças de que ele possa retornar nas quartas de final da FA Cup, neste fim de semana, contra o Manchester City.

Os donos da casa criaram as melhores chances no início da partida, com Ferran Torres desperdiçando uma oportunidade aos 20 minutos de jogo.

Pouco antes da marca dos 30 minutos, contrariando a dinâmica do jogo, o atacante egípcio do Manchester City, Omar Marmoush, acertou a trave mostrando o potencial de sua equipe para a Copa do Mundo, na qual enfrentarão Bélgica, Irã e Nova Zelândia no Grupo G.

Os anfitriões retomaram o controle após o intervalo. Pedri teve uma chance aos 57 minutos, e uma cabeçada de Cristhian Mosquera passou raspando a trave 13 minutos depois.

A seis minutos do fim, o Egito ficou com um jogador a menos, após o volante Hamdy Fathy receber o segundo cartão amarelo.

E dois minutos mais tarde, a equipe de De la Fuente desperdiçou mais uma oportunidade, com o lateral-esquerdo Alejandro Grimaldo acertando o travessão na última chance de abrir o placar.