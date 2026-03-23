Equador tem segundo desfalque por lesão antes de amistosos contra Marrocos e Holanda

O Equador informou nesta segunda-feira (23) que o meio-campista Patrik Mercado foi cortado da seleção devido a uma lesão, pouco antes dos amistosos contra Marrocos e Holanda em preparação para a Copa do Mundo de 2026, anunciou a Federação Equatoriana de Futebol (FEF).

Mercado é o segundo jogador da 'La Tri' a desfalcar a equipe nesta data Fifa. O atacante Leonardo Campana também foi cortado no fim de semana devido a uma lesão no músculo posterior da coxa.

A FEF não anunciou quem substituirá Mercado, que se lesionou na última partida de seu clube, o Independiente del Valle.

"O departamento médico da seleção mantém contato constante com o clube e continuará a monitorar a evolução do jogador", afirmou a federação em comunicado.

O Equador fará amistoso contra o Marrocos na próxima sexta-feira no Estádio Metropolitano, em Madri. Quatro dias depois, a equipe vai a Eindhoven para enfrentar a Holanda no PSV Stadion.

Para substituir Campana, o técnico Sebastián Beccacece convocou o jovem Elías Legendre, de 17 anos, que fará sua estreia pela seleção equatoriana.