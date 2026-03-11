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Entenda por que Eliud Kipchoge fará maratona em Porto Alegre

Bicampeão olímpico da maratona escolheu a capital gaúcha como etapa sul-americana do projeto de disputar corridas em sete continentes

Diori Vasconcelos

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