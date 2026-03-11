Entenda por que Eliud Kipchoge fará maratona em Porto Alegre

Cada etapa da turnê arrecadará fundos para a Fundação Eliud Kipchoge. Divulgação / Divulgação

O queniano Eliud Kipchoge foi anunciado como participante da NB 42K Porto Alegre 2026. A prova será realizada no dia 12 de julho, com largada da maratona (42km) no Parque da Redenção e chegada no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, o Parque Harmonia.

A participação do corredor faz parte do projeto Eliud Running World, iniciativa em que Kipchoge pretende disputar sete maratonas em sete continentes diferentes entre 2026 e 2027. Porto Alegre foi definida como a etapa da América do Sul.

Cada etapa da turnê também arrecadará fundos para a Fundação Eliud Kipchoge, que apoia projetos educacionais e ambientais em todo o mundo.

A NB 42K Porto Alegre é atualmente a única maratona do Brasil com o selo Elite Label da World Athletics, certificação concedida a eventos que cumprem critérios técnicos rigorosos relacionados ao nível competitivo da prova, presença de atletas de elite e premiação.

Inscritos

Além da maratona, o evento também contará com provas de 21km, 10km e 5km, com largada e chegada no Parque Harmonia. A prova já soma cerca de 16,5 mil inscritos.

Kipchoge comentou sobre a oportunidade de correr no Brasil pela primeira vez em uma maratona oficial.

— Estou muito animado para ir ao Brasil e vivenciar a paixão do povo de Porto Alegre. Cada continente tem seu próprio espírito e estou ansioso para compartilhar essa jornada com a América do Sul — disse o atleta.

Toda a negociação da participação de Kipchoge foi conduzida pela Run Sports, organizadora e idealizadora da prova.

— Sabíamos da importância de termos grandes atletas de elite em uma prova como essa e estamos muito animados com a presença de uma lenda do esporte como Kipchoge em nossa prova. Isso fortalece ainda mais todo o ecossistema de running no Brasil — afirma Cláudio Soirefmann, sócio e fundador da Run Sports.

Com a confirmação do corredor queniano, a organização anunciou a abertura de um lote extra de 5 mil inscrições, distribuídas entre todas as distâncias da prova. As vagas estarão disponíveis a partir do dia 18 de março, às 13h, no site oficial do evento.

Projeção internacional

Bicampeão olímpico da maratona, Kipchoge venceu algumas das principais provas do circuito mundial, como Londres, Berlim, Chicago e Tóquio. Em 2019, tornou-se o primeiro homem a correr 42km abaixo de duas horas ao completar a distância em 1h59min40s, em um evento especial realizado em Viena.