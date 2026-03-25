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Enteado de Leila Pereira e empresário: quem é o bilionário que encaminhou a compra do Vasco

Clube carioca recebeu proposta por 90% da SAF, com valor superior a R$ 2 bilhões

Zero Hora

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