Enteado de Leila Pereira e empresário: quem é o bilionário que encaminhou a compra do Vasco

Marcos Lamacchia é empresário e CEO de uma empresa de investimentos. Reprodução / LinkedIn

A SAF do Vasco está próxima de ser comprada por Marcos Faria Lamacchia, enteado da presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Segundo informações do ge.globo, a transação por 90% terá um valor superior a R$ 2 bilhões.

Para ser confirmada a negociação, alguns detalhes precisam ser resolvidos para que a proposta seja levada ao Conselho Deliberativo do clube carioca.

Ao mesmo tempo, representantes de Lamacchia estão em contato com a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf) para ajustar a oferta ao regulamento de fair play financeiro.

O empresário de 47 anos é filho de José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa — banco especializado em crédito que patrocinou o Palmeiras nos últimos anos. Ele também é neto de Aloysio de Andrade Faria, fundador do extinto Banco Real — comprado pelo Santander, em 2007 — falecido em 2020.

Carreira profissional

Marcos estudou na Universidade de Miami, nos Estados Unidos, e se formou em Administração de Negócios. Posteriormente, fez especialização em Contabilidade e Direito Empresarial. O empresário é especialista em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

De 2004 a 2009, Marcos foi diretor da Crefisa. Em 2008 participou da fundação da Blue Star, gestora financeira de fundos de investimento onde atualmente exerce o cargo de CEO.

Divisão da SAF

A SAF do Vasco é dividida em três partes:

30% das ações pertencem ao clube associativo

31% estão sob controle da 777 Partners, empresa norte-americana que comprou os aportes em 2022

39% estão em poder do Vasco, via liminar judicial, mas, para decisão definitiva, é necessário um acordo ou um parecer definitivo da Justiça.