Empresário brasileiro pede tenista número 1 do mundo em casamento

Sabalenka vinha fazendo cobranças bem-humoradas sobre o assunto. IZHAR KHAN / AFP

O próximo passo para a tenista Aryna Sabalenka, número 1 do mundo no ranking da WTA, virar brasileira foi dado. Conforme anunciado pela bielorrussa nesta quarta-feira (4), ela e o empresário brasileiro Georgios Frangulis tornaram-se noivos após o pedido de casamento feito por ele.

— Eu e você para sempre. Eu não fazia ideia do que ia acontecer nesta noite — escreveu Sabalenka no post do anúncio em suas redes sociais.

Sabalenka e Frangulis namoravam desde maio de 2024, e a tenista vinha fazendo cobranças bem-humoradas sobre o assunto em suas entrevistas.

A número 1 do mundo declarou seu carinho pelo Brasil inúmeras vezes e esteve no país no final de 2025 para um evento com patrocinador.

— A minha ligação com o país sempre foi através dos incríveis fãs brasileiros. Eles são famosos mundialmente pela paixão e energia, trazendo uma atmosfera incrível para qualquer evento, e o que mais me cativa é a alegria e o calor das pessoas — disse em entrevista ao Estadão.

Após sua última vitória no Australian Open, a tenista voltou a falar sobre sua relação com o Brasil e com o português.

— Eu estudo português no Duolingo. Eu estou fazendo há 144 dias. Quando Georgios está conversando com alguém, atualmente eu consigo identificar o assunto pelas palavras — falou para a ESPN.

Quem é Georgios Frangulis

Apesar de ter nome de grego, é brasileiro e namorado de uma das melhores tenistas do mundo. Nascido e criado em São Paulo, ele é dono da Oakberry, empresa do ramo de açaí.

Ele é um apaixonado por automobilismo, inclusive tendo disputado na Porsche GT3 Cup, categoria que utiliza um modelo de corrida desenvolvido pela Porsche.

No ano passado, ao lado de outros nomes do esporte mundial, como o tenista Novak Djokovic e os ex-pilotos de Fórmula 1 Felipe Massa e Kevin Magnussen, comprou o Le Mans, clube de futebol francês.