Em tarde de notas altas, STU National Porto Alegre define finalistas entre os homens

Depois das mulheres garantirem suas vagas nas finais do STU National, em Porto Alegre, os homens voltaram às pistas da Orla do Guaíba e definiram as seis vagas na decisão do street e do park. As provas, a depender do tempo na capital, serão disputadas durante a tarde de domingo no trecho 3 da Orla.
Street
As duas baterias foram tão disputadas que foram definidas apenas nas últimas voltas. Atual campeão do STU, Gabryel Aguillar foi o grande destaque da primeira. Ainda em sua tentativa inicial, conseguiu o primeiro 9 club (nota acima de 90) e garantiu a liderança — 91,90.
Ao lado do paulista, o gaúcho João Lucas Alves, o Xuxu, também conseguiu vaga na final de domingo, assim como o paranaense Sebastian Simonetto, vencedor em Porto Alegre em 2023.
A bateria seguinte também empolgou os espectadores presentes nas arquibancadas da Orla. Wallace Gabriel comandou as apresentações com duas notas acima de 90 (91,81 e 94,26) e passou em primeiro. Ele foi seguido por Ivan Monteiro e Matheus Mendes.
Park
A pista mudou para o bowl, mas as grandes apresentações seguiram encantando o público. Pedro Carvalho, Rafael Tomé e Pedro Barros disputaram a liderança, mas o primeiro avançou com a maior nota do dia (89,97). O alto nível foi tão grande que Augusto Akio, bronze nos Jogos de Paris, ficou de fora da final de domingo.
A segunda bateria manteve as notas lá em cima. Pedro Quintas, com 86,53, passou em primeiro. Ele foi seguido por Miguel Leal e Nicolas Falcão. Na última volta, a chuva apareceu na Orla e encerrou o dia de competições em Porto Alegre.
Programação de domingo (22/03)
- 13h – Abertura para o público
- 14h às 14h45min – Final Paraskate Street
- 14h45min às 15h – Premiação Paraskate Street
- 15h às 15h35min – Final Park feminino
- 15h35min às 15h50min – Premiação Park feminino
- 15h50min às 16h20min – Final Street feminino
- 16h20min às 16h35min – Premiação Street feminino
- 16h35min às 17h10min – Final Park masculino
- 17h10min às 17h25min – Premiação Park masculino
- 17h25min às 17h55min – Final Street masculino
- 17h55min às 18h15min – Premiação Street masculino