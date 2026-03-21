Em tarde de notas altas, STU National Porto Alegre define finalistas entre os homens

Wallace Gabriel tirou a maior nota no street masculino. Julio Detefon / / STU

Depois das mulheres garantirem suas vagas nas finais do STU National, em Porto Alegre, os homens voltaram às pistas da Orla do Guaíba e definiram as seis vagas na decisão do street e do park. As provas, a depender do tempo na capital, serão disputadas durante a tarde de domingo no trecho 3 da Orla.

Street

As duas baterias foram tão disputadas que foram definidas apenas nas últimas voltas. Atual campeão do STU, Gabryel Aguillar foi o grande destaque da primeira. Ainda em sua tentativa inicial, conseguiu o primeiro 9 club (nota acima de 90) e garantiu a liderança — 91,90.

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Ao lado do paulista, o gaúcho João Lucas Alves, o Xuxu, também conseguiu vaga na final de domingo, assim como o paranaense Sebastian Simonetto, vencedor em Porto Alegre em 2023.

A bateria seguinte também empolgou os espectadores presentes nas arquibancadas da Orla. Wallace Gabriel comandou as apresentações com duas notas acima de 90 (91,81 e 94,26) e passou em primeiro. Ele foi seguido por Ivan Monteiro e Matheus Mendes.

Park

A pista mudou para o bowl, mas as grandes apresentações seguiram encantando o público. Pedro Carvalho, Rafael Tomé e Pedro Barros disputaram a liderança, mas o primeiro avançou com a maior nota do dia (89,97). O alto nível foi tão grande que Augusto Akio, bronze nos Jogos de Paris, ficou de fora da final de domingo.

A segunda bateria manteve as notas lá em cima. Pedro Quintas, com 86,53, passou em primeiro. Ele foi seguido por Miguel Leal e Nicolas Falcão. Na última volta, a chuva apareceu na Orla e encerrou o dia de competições em Porto Alegre.

Programação de domingo (22/03)