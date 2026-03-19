'É na Kings League e aqui': Neymar mandou recado após marcar gol pelo Santos contra o Inter

Neymar voltou a balançar as redes pelo Santos, mas não conseguiu evitar mais um tropeço da equipe no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, 18, o camisa 10 marcou de pênalti na derrota por 2 a 1 para o Internacional, na Vila Belmiro, pela sétima rodada.

Após o gol, o jogador chamou atenção pelo desabafo direto, em meio ao momento turbulento que vive na temporada. "É na Kings League e aqui. F...-..", afirmou ainda no gramado.

O resultado mantém o Santos com seis pontos, agora na 16ª colocação, enquanto o Internacional soma cinco e abre a zona de rebaixamento. Dentro de campo, o desempenho coletivo voltou a ficar abaixo do esperado, e Neymar, apesar do gol, não teve grande atuação ao longo dos 90 minutos.

A partida aconteceu dois dias depois de o jogador ficar fora da lista de convocados da seleção brasileira, comandada por Carlo Ancelotti. O duelo contra o Inter era visto como uma oportunidade para o atacante tentar retomar protagonismo, mas o rendimento não foi suficiente para mudar o cenário.

Além do compromisso com o Santos, Neymar também tem dividido atenções com a Kings League Brasil. Na última segunda-feira, 17, ele esteve presente na partida entre Furia FC e DesimpaiN, válida pela segunda rodada da competição.

Presidente da equipe ao lado do influenciador Cris Guedes, o camisa 10 participou diretamente do jogo ao cobrar o chamado "pênalti do presidente", recurso permitido no regulamento do torneio.

Em episódio recente de sua série no YouTube, o jogador comentou sobre a importância desse ambiente como forma de lazer e desconexão da pressão do futebol profissional.

"Eu gosto de ver a Kings League, né? Eu gosto de estar ali no ambiente de futebol, dos meninos. Eu acho que é a mesma coisa, o mesmo programa de um cara que vai ao cinema ou vai ao teatro. Eu vou aqui e desligo, então não vejo problema nenhum", afirmou.