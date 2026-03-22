Duplantis quebra recorde e conquista título do salto com vara no Mundial Indoor pela quarta vez seguida

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KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Armand Duplantis voltou a mostrar que reina absoluto no salto com vara. Neste sábado (21), o sueco melhorou seu próprio recorde do Campeonato Mundial Indoor de Atletismo, ao vencer prova em Kujawy Pomorze, na Polônia, com a marca de 6m25cm, garantindo seu quarto título consecutivo na competição.

Pela primeira vez na história, três atletas ultrapassaram os seis metros na mesma competição em pista coberta: o grego Emmanouil Karalis saltou 6m05cm e conquistou a prata, enquanto o australiano Kurtis Marschall igualou sua melhor marca pessoal ao saltar 6 metros e levar o bronze.

A prova

Kurtis Marschall, Armand Duplantis, Emmanouil Karalis, os três medalhistas. ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Após competir com 5m50cm e ultrapassar essa marca na primeira tentativa, Duplantis continuou a saltar 5m85cm, 6m00cm, 6m10cm, 6m15cm e, finalmente, 6m25cm – todas as vezes em suas tentativas iniciais.

Karalis, por sua vez, tentou desafiar o campeão. O grego buscou 6m20cm sem sucesso e arriscou 6m25cm, mas fracassou em duas tentativas.

Com o título garantido, Armand Duplantis decidiu encerrar sua participação, conquistando mais uma medalha de ouro na mesma arena onde havia estabelecido seu primeiro recorde mundial, de 6m17cm, em 2020.

Polonês é ouro nos 60 metros com barreiras

Jakub Szymanski, fex a festa da torcida da casa. WOJTEK RADWANSKI / AFP

O polonês Jakub Szymanski completou uma temporada invicta em pista coberta da melhor maneira possível: conquistando o ouro em casa.

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Atual campeão europeu indoor, ele chegou ao Mundial como um dos favoritos à medalha.

Na final, ele cruzou a linha de chegada em 7seg40, levando o ouro à frente do espanhol Enrique Llopis (7seg42). O estadunidense Trey Cunningham teve que se contentar com o bronze, com 7seg43.

Italiana vence os 60 metros

Zaynab Dosso comemora ouro. WOJTEK RADWANSKI / AFP

Depois de conquistar o bronze em 2024 e a prata em 2025, a italiana Zaynab Dosso chegou ao topo do pódio dos 60 metros feminino.

Em uma final extremamente disputada, onde as sete primeiras colocadas foram separadas por apenas 0seg07, Dosso disparou rumo à vitória com o tempo de sete segundos cravados, levando o ouro à frente da estadunidense Jacious Sears e da campeã olímpica dos 100 metros, Julien Alfred, de Santa Lúcia, ambas com o tempo de 7seg03.

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Foi a primeira vez na história dos 60 metros que sete mulheres correram abaixo de 7seg10.

Tcheca ganha os 400 metros

Lurdes Gloria Manuel se espanta ao ver que ganhou o ouro. WOJTEK RADWANSKI / AFP

A tcheca Lurdes Gloria Manuel superou suas rivais mais experientes e conquistou o título dos 400 metros feminino.

Disputada no novo formato, em que as oito finalistas são divididas em duas baterias e as três mais rápidas recebem medalhas, Manuel triunfou na segunda bateria com um novo recorde pessoal em pista coberta de 50seg76.

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A norueguesa Henriette Jaeger, medalhista de prata em 2025, tropeçou na última curva e caiu da segunda para a quarta posição.

As outras duas medalhas vieram da primeira bateria, onde a favorita da casa, Natalia Bukowiecka, estabeleceu um novo recorde polonês com 50seg83 para levar a prata, à frente da holandesa Lieke Klaver (51seg02).

Britânico é campeão dos 3000 metros

Josh Kerr garantiu título pela segunda vez. ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Dois anos depois de conquistar o ouro, em Glasgow, o britânico Josh Kerr repetiu o feito nos 3.000 metros em Kujawy Pomorze.

Neste sábado, ele soube esperar o momento certo durante toda a prova, enquanto o campeão olímpico dos 1.500 metros, o estadunidense Cole Hocker, liderava os primeiros 1.000 metros, antes da dupla etíope Getnet Wale e Addisu Yihune assumir a liderança na reta final.

Kerr chegou à liderança na última volta e resistiu à forte pressão de Hocker e do recordista francês Yann Schrub.

O britânico cruzou a linha de chegada em 7min35seg56 – o segundo melhor tempo da história do Mundial Indoor – para conquistar seu terceiro título mundial, enquanto Hocker fez uma boa reta final para levar a prata com 7min35seg70, apenas 0seg01 à frente de Schrub.

Italiana vence disputa polêmica dos 3000 metros feminino

Nadia Battocletti ganhou seu principal título. WOJTEK RADWANSKI / AFP

A italiana Nadia Battocletti conquistou seu primeiro ouro mundial com extrema facilidade em uma tumultuada final dos 3.000 metros feminino. A atleta de 25 anos garantiu seu lugar no topo do pódio mundial com uma arrancada perfeita nos últimos 100 metros, cruzando a linha de chegada em 8 minutos, 57 segundos e 64 centésimos.

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Medalhista de prata olímpica nos 1.500 metros, a australiana Jessica Hull liderava a prova na última volta, com Battocletti em seu encalço. Mas, após a italiana ultrapassá-la, Hull foi superada e ficou com a prata. Emily Mackay, dos Estados Unidos, medalhista de bronze nos 1.500m no Mundial Indoor de 2024, mostrou-se ainda mais determinada nos últimos metros, marcando 8min58seg12 contra 8min58seg18 de Hull.

Cubana ganha título no salto triplo

Leyanis Pérez Hernández venceu duelo com Yulimar Rojas. ANDREJ ISAKOVIC / AFP

A cubana Leyanis Pérez Hernández igualou a melhor marca mundial do ano e manteve seu título no salto triplo.

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Com um salto de 14m95cm na segunda rodada, ela igualou a melhor marca do mundo até o momento, que havia sido estabelecida pela recordista mundial Yulimar Rojas no mês passado. A estrela venezuelana continuou sua recuperação e garantiu a prata com um salto de 14m86cm.