Duda e Ana Patrícia conquistam a prata no Elite 16 de João Pessoa

Duda (E) e Ana Patrícia (D) com as medalhas de prata. Cristiano Santos / Beach Games Brazil / CBV/Divulgação

As brasileiras Duda e Ana Patrícia ficaram com a medalha de prata do Elite 16 de João Pessoa, na Paraíba, etapa de abertura do Circuito Mundial de Vôlei de Praia neste domingo (15).

As atuais campeãs olímpicas perderam a decisão para o Kristen Nuss Cruz e Taryn Kloth Brasher, dos Estados Unidos, por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/19.

— Foi um torneio de superação. Jogamos (a etapa) do Brasileiro anteriormente e não fomos bem. Nós tentamos nos encontrar novamente, como jogávamos, e no terceiro, quarto jogo passamos a acreditar. Eu fiquei muito feliz (com o resultado). Claro que a gente queria o ouro, mas a evolução durante o torneio foi muito legal e isso a gente vai levar (pro futuro) — comentou Duda.

Esta foi o quarto pódio conquistado por elas desde o ouro olímpico em Paris. Em 2025, elas garantiram três bronzes.

Na disputa do terceiro lugar em João Pessoa, as estadunidenses Megan Kraft e Kelly Chen venceram as italianas Claudia Scampoli e Giada Bianchi por 22/20 e 21/12.

Brasileiros em quarto

Evandro (E) e Arthur Lanci (D) sentiram o desgaste. Cristiano Santos / Beach Games Brazil / CBV/Divulgação

No torneio masculino, os brasileiros Evandro e Arthur Lanci terminaram em quarto lugar.

Após perderem a semifinal, para os franceses Daubas Rémi Bassereau e Calvin Aye, eles sequer conseguiram entrar em quadra para a disputa do bronze, já que Arthur, que sentiu o desgaste do calor acima de 35ºC, não conseguiu se recuperar.

— O desgaste foi muito alto. É nosso terceiro torneio no ano e não estamos na melhor forma física ainda. Eu também senti muitas cãibras, após a semifinal. E o tempo de uma hora e meia pra se recuperar de um jogo pra outro é muito curto. Isso tem que ser revisto. Nós e a comissão técnica achamos melhor não jogar para evitar uma lesão — disse Evandro ao canal SporTV.

Com a desistência da dupla brasileira, os estadunidenses Taylor Crabb e Andrew Bensch garantiram um lugar no pódio.

O ouro foi ganho pelos atuais campeões olímpicos, os suecos David Ahman e Jonathan Hellvig, que derrotaram a dupla da França por 21/16 e 21/18.



