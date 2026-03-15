Duda e Ana Patrícia buscam título na final do Elite 16 em João Pessoa

As brasileiras Duda e Ana Patrícia estão classificadas para a decisão do Elite 16 de João Pessoa, na Paraíba, etapa de abertura do Circuito Mundial de Vôlei de Praia.
Neste domingo (15), as atuais campeãs olímpicas venceram as estadunidenses Megan Kraft e Kelly Cheng por 2 a 0, parciais de 21/19 e 22/20, após 40 minutos de jogo disputado sob intenso calor na praia de Cabo Branco.
Esta será a primeira final que as brasileiras irão disputar após a conquista do ouro olímpico em Paris-2024. Desde então, elas conseguiram apenas três bronzes em etapas do circuito, incluindo a etapa paraibana de 2025.
As adversárias de Duda e Ana Patrícia serão Kristen Nuss Cruz e Taryn Kloth Brasher, dos Estados Unidos, que na primeira semifinal eliminaram as italianas Claudia Scampoli e Giada Bianchi por 22/20 e 21/14, em 35 minutos.
O jogo que irá valer o título está marcado para às 16h (de Brasília). Esta será a 11ª e as brasileiras tem vantagem de nove vitórias contra uma.