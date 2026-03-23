Dorival Jr. critica árbitro por pênalti não marcado e por segurar jogo: 'É um absurdo'

O técnico do Corinthians, Dorival Jr., criticou o árbitro Rodrigo Pereira de Lima por não ter marcado um pênalti em André no empate com o Flamengo neste domingo na Neo Química Arena. "A arbitragem não marcar o pênalti é um absurdo. Um detalhe que poderia ter nos dado um resultado muito importante", afirmou Dorival em entrevista coletiva.

Para ele, a expulsão de Evertton Araújo, do Flamengo, no segundo tempo acabou atrapalhando o jogo. "Preferia que não tivesse existido a expulsão. Depois disso, não tivemos o jogo fluindo", afirmou o técnico.

Antes de o técnico conversar com os jornalistas, Marcelo Paz, diretor do Corinthians, fez um pronunciamento fez duras críticas à arbitragem. "O Pênalti foi absurdo. Escandaloso. Ele deveria ter dado no campo, mas como ele não deu no campo, o VAR deveria ter chamado. Todo mundo viu que foi pênalti. O Brasil viu que foi pênalti."

O executivo disse que já sugeriu à CBF que Rodrigo Pereira Lima não apite jogos do time. "Agora faço uma fala pública: que o Rodrigo não apite mais jogos do Corinthians, porque o histórico é muito ruim. Sempre de prejuízo", afirmou Paz.

Na saída de campo, o zagueiro Gustavo Henrique também criticou o árbitro, concordando coma opinião de Dorival. "Depois da expulsão o juiz se enrolou muito, ele estava bem, deixando o jogo correr. Pareceu que tudo ele compensava para o Flamengo, mas não gosto de falar muito da arbitragem não", afirmou o defensor. "No segundo tempo praticamente não teve bola rolando. Acho que é ruim para o futebol, não conseguimos fazer nada depois da expulsão."

Na parte tática, Dorival se disse satisfeito após ter conseguido repetir a equipe que enfrentou o Flamengo na decisão na Supercopa do Brasil há quase dois meses. "Tivemos uma atuação segura, buscando o gol mesmo tendo dificuldades após levar o gol muito cedo."

Para ele, a construção do gol de Yuri Alberto foi uma típica jogada do que a comissão técnica e os jogadores trabalham no dia a dia. "A bola sai do Hugo e roda de um lado para outro, com flutuações e o preenchimento na área. A equipe está se desenvolvendo."