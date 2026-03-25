Donos de equipes da NBA dão sinal verde para inclusão de novas franquias em Seattle e Las Vegas

O Conselho de Governadores da NBA autorizou a liga americana de basquete nesta quarta-feira (25) a explorar a possibilidade de novas equipes para as cidades de Las Vegas e Seattle, o que elevaria o número de franquias para 32.

A medida, aprovada por votação, é o primeiro passo em um longo processo que pode levar a um novo quinteto titular em Seattle, onde os SuperSonics jogavam antes de se mudarem para Oklahoma City.

Mas também em Las Vegas, que já sediou eventos do All-Star Game, a Copa da NBA e recebe jogos da Summer League todos os anos com novatos e agentes livres.

Como parte do processo, a NBA contratou o banco de investimentos PJT Partners como consultor estratégico para avaliar mercados potenciais, grupos proprietários, infraestrutura de arenas e as implicações econômicas da adição de duas novas equipes.

"A votação de hoje reflete o interesse do nosso conselho em explorar uma possível expansão para Las Vegas e Seattle, dois mercados com uma longa história de apoio ao basquete da NBA", disse o comissário da liga, Adam Silver.

"Estamos ansiosos para dar este próximo passo e iniciar discussões com as partes interessadas", acrescentou Silver.

Seria necessária a aprovação de 23 dos 30 governadores da NBA, como são conhecidos os proprietários das equipes, para autorizar qualquer proposta de inclusão de novas franquias, uma medida que ainda está a vários passos de ser finalizada.

O valor das franquias disparou nos últimos anos, e o preço de uma nova equipe deverá ficar entre US$ 7 bilhões (R$ 36,5 bilhões na cotação atual) e US$ 10 bilhões (R$ 52,2 bilhões).

A liga tem previsão de incorporar as novas franquias, caso aprovadas, na temporada de 2028/2029.

Caso Seattle e Las Vegas obtenham equipes, a NBA provavelmente colocaria ambas na Conferência Oeste e transferiria uma equipe atual da Conferência Oeste para a Conferência Leste.

Memphis e Minnesota são os nomes mais frequentemente mencionados como possíveis candidatos para essa mudança.