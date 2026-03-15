Doncic pontua a 0,5s do fim da prorrogação, e Lakers vencem Nuggets em Los Angeles

Com um arremesso certeiro a 0,5 segundo do fim da prorrogação, Luka Doncic garantiu a vitória do Los Angeles Lakers sobre o Denver Nuggets por 127 a 125 na noite de sábado (14) na Crypto.com Arena, em Los Angeles. O esloveno terminou a partida com 30 pontos, 13 assistências e 11 rebotes no quinto triunfo seguido dos Lakers.
Os Nuggets venciam por 118 a 116 a 5seg2 do fim do jogo, quando Austin Reaves se posicionou para um lance livre. O armador errou propositalmente, pegou o rebote e acertou o arremesso para empatar o jogo a 1seg9 e provocar a prorrogação. Reaves terminou como o cestinha da partida, com 32 pontos. Pela equipe de Denver, Nikola Jokic conseguiu 24 pontos, 16 rebotes e 14 assistências, conquistando seu 27º triplo-duplo da temporada.
Houston Rockets, LA Lakers, Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves chegaram ao sábado com 41 vitórias cada um, disputando a terceira posição na Conferência Oeste.
Os Nuggets já tinham vantagem nos critérios de desempate contra Rockets e Timberwolves por terem vencido os confrontos diretos contra ambas as equipes na temporada regular, mas os Lakers conseguiram se posicionar atrás de Oklahoma City Thunder (52 triunfos) e San Antonio Spurs (49), com 42.
Magic vence Heat pela quinta vez
O Orlando Magic venceu o Miami Heat por 121 a 117 neste sábado no Kaseya Center, em Miami, e se tornou o segundo time nos últimos 30 anos a derrotar o mesmo adversário cinco vezes em uma temporada.
Na temporada 2023/2024, o New Orleans bateu o Sacramento nas cinco vezes em que se encontraram.
A temporada regular com cinco jogos era impossível durante a maior parte das últimas três décadas. A tabela da NBA quase sempre previa que as equipes jogassem quatro partidas contra adversários da mesma divisão, e três ou quatro partidas contra os demais adversários da mesma conferência e duas partidas contra cada adversário da conferência oposta. O surgimento da NBA Cup torna possível a série de cinco jogos. Isso já aconteceu 13 vezes nas últimas três temporadas.
Wendell Carter Jr. marcou 15 pontos para o Magic, que conquistou sua sétima vitória consecutiva e encerrou a melhor sequência de triunfos da temporada do Miami, de sete jogos.
Orlando chegou a ter uma vantagem de 22 pontos, antes de o Miami reduzir a diferença para apenas dois pontos nos segundos finais. Orlando e Miami têm 38 vitórias na temporada cada um e disputam o quinto lugar na Conferência Leste.
Confira os resultados dos jogos deste sábado da NBA
- Philadelphia 76ers 104 x 97 Brooklyn Nets
- Atlanta Hawks 122 x 99 Milwaukee Bucks
- San Antonio Spurs 115 x 102 Charlotte Hornets
- Boston Celtics 111 x 100 Washington Wizards
- Miami Heat 117 x 121 Orlando Magic
- Los Angeles Lakers 127 x 125 Denver Nuggets
- Los Angeles Clippers 109 x 118 Sacramento Kings
Acompanhe as partidas da NBA deste sábado
- Oklahoma City Thunder x Minnesota Timberwolves
- Cleveland Cavaliers x Dallas Mavericks
- Toronto Raptors x Detroit Pistons
- Milwaukee Bucks x Indiana Pacers
- Philadelphia 76ers x Portland Trail Blazers
- New York Knicks x Golden State Warriors
- Sacramento Kings x Utah Jazz