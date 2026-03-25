Domínio da Mercedes ameaça série de vitórias de Verstappen em Suzuka

Max Verstappen sempre disse que o Grande Prêmio do Japão é uma de suas corridas favoritas, mas suas chances de vencer no próximo domingo (29) em Suzuka, pelo quinto ano consecutivo, foram reduzidas devido ao domínio absoluto da Mercedes no início do Mundial de Fórmula 1.
Com duas dobradinhas na Austrália e na China, duas poles e a vitória na corrida sprint de Xangai, a equipe alemã não deu chances aos rivais nas duas etapas disputadas até agora na temporada.
Para a Red Bull e Verstappen, a situação é bem diferente, com um início desastroso no Mundial: o holandês ficou apenas em sexto na Austrália, onde largou dos boxes depois de sofrer um acidente na classificação; foi nono na sprint na China, onde sequer conseguiu terminar a corrida principal devido a um problema mecânico.
- Críticas aos novos carros -
O tetracampeão mundial não perdeu a oportunidade de criticar as mudanças nas regras e os novos carros, afirmando que a nova F1, que ele comparou ao jogo de videogame Mario Kart, é o completo oposto do que o automobilismo deveria ser.
O holandês tentou mudar de ares competindo no último fim de semana em uma corrida de quatro horas na Alemanha, mas nem isso pôs fim à sua má fase: venceu e foi posteriormente desclassificado.
Verstappen foi imbatível no Japão nos últimos quatro anos e conquistou seu segundo título mundial lá em 2022, mas seu início de temporada sugere que seu caso de amor com Suzuka chegará ao fim neste fim de semana.
"Resolver nossos problemas não é fácil", admitiu o piloto da Red Bull em Xangai. "Ajudaria se pudéssemos ter uma largada normal, sempre caio para o último lugar", acrescentou.
- Russell lidera o Mundial -
Os problemas de Verstappen contrastam com o início deslumbrante da Mercedes: George Russell venceu na Austrália à frente de seu jovem companheiro de equipe, Kimi Antonelli (19 anos), e ambos trocaram de posição na China, naquela que foi a primeira vitória na promissora carreira do piloto italiano.
Russell também venceu a corrida sprint em Xangai, o que permitiu ao britânico liderar o Mundial com 51 pontos, quatro a mais que Antonelli, que reconheceu que, após sua vitória em Xangai, tirou "um peso dos ombros".
"É o tipo de resultado que te dá força e te torna mais consciente do que você pode alcançar", disse o italiano.
A Mercedes, que lidera o campeonato de construtores com 31 pontos de vantagem sobre a Ferrari, está confiante em voltar a vencer em Suzuka, o que não acontece desde a vitória do finlandês Valtteri Bottas em 2019.
"No momento, é um carro capaz de vencer", disse o chefe da equipe alemã, Toto Wolff, à Sky Sports, convicto de que o restante do campeonato não será fácil.
- Pausa de mais de um mês -
O GP do Japão será o último antes de uma pausa de cinco semanas imposta pela guerra no Oriente Médio, que levou ao cancelamento das etapas do Bahrein e da Arábia Saudita, inicialmente agendadas para abril.
Essa pausa afetará o planejamento das equipes, com problemas ainda surgindo para o ajuste dos novos carros, que exigem gerenciamento de baterias e recuperação de energia.
A McLaren, por exemplo, teve dificuldades para se adaptar ao novo regulamento e vive um início de temporada desastroso.
O atual campeão mundial, o britânico Lando Norris, e seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri, não puderam largar no GP da China devido a problemas distintos.
Piastri, inclusive, sequer chegou a competir na temporada, depois de sofrer um acidente a caminho do grid na corrida de Melbourne, a primeira do ano.
Norris disse que seu carro está "péssimo", mas terá que se adaptar o mais rápido possível se quiser estar na disputa para defender seu título.
"Só temos que aceitar, entender qual foi o problema e garantir que nunca mais aconteça", disse o britânico sobre as dificuldades da McLaren na China. "Todos nós queremos correr e somar pontos".
-- Programação do Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1 (horário de Brasília):
- Quinta-feira:
23h30-00h30: Treino livre 1
- Sexta-feira:
03h00-04h00: Treino livre 2
23h30-00h30: Treino livre 3
- Sábado:
03h00-04h00: Classificação
- Domingo:
02h00: Corrida (53 voltas)
-- Classificação do Mundial de Fórmula 1 2026 antes do Grande Prêmio do Japão:
- Campeonato de pilotos:
1. George Russell (GBR) 51 pontos
2. Kimi Antonelli (ITA) 47
3. Charles Leclerc (MON) 34
4. Lewis Hamilton (GBR) 33
5. Oliver Bearman (GBR) 17
6. Lando Norris (GBR) 15
7. Pierre Gasly (FRA) 9
8. Max Verstappen (HOL) 8
9. Liam Lawson (NZL) 8
10. Arvid Lindblad (GBR) 4
11. Isack Hadjar (FRA) 4
12. Oscar Piastri (AUS) 3
13. Gabriel Bortoleto (BRA) 2
14. Carlos Sainz (ESP) 2
15. Franco Colapinto (ARG) 1
16. Esteban Ocon (FRA) 0
17. Alexander Albon (TAI) 0
18. Nico Hülkenberg (ALE) 0
19. Sergio Pérez (MEX) 0
20. Valtteri Bottas (FIN) 0
21. Fernando Alonso (ESP) 0
22. Lance Stroll (CAN) 0
- Campeonato de construtores:
1. Mercedes 98 pontos
2. Ferrari 67
3. McLaren-Mercedes 18
4. Haas-Ferrari 17
5. Red Bull 12
6. Racing Bulls-Red Bull 12
7. Alpine-Mercedes 10
8. Audi 2
9. Williams-Mercedes 2
10. Cadillac-Ferrari 0
11. Aston Martin-Honda 0
* AFP