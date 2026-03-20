Dois brasileiros avançam para a fase final do GP de Lima de Esgrima

A etapa de Lima, no Peru, do Circuito Mundial de Esgrima, na arma Florete, teve início nesta sexta-feira (20), com a participação de cinco brasileiros. Na fase de poules (grupos), só Ricardo Pacheco (Paulistano-SP) foi eliminado, após vencer uma e perder cinco.
O melhor desempenho foi de Pedro Marostega, do Grêmio Náutico União (RS), que passou invicto por esta fase, com cinco vitórias. Dominic de Almeida (Pinheiros-SP) e Guilherme Toldo (Grêmio Náutico União) se classificaram com três vitórias e duas derrotas, enquanto Lorenzo Mion (Pinheiros) avançou com três triunfos e três derrotas.
Após esta etapa, os classificados foram para a fase de eliminação direta e dois brasileiros avançaram para a final.
Fase de eliminação direta
Pedro Marostega não precisou disputar a fase de 128 e, na rodada seguinte, venceu o chileno Vicente Otayza, por 15 a 13, garantindo vaga nas finais.
No sábado (21), Marostega vai encarar o francês Antoine Spichiger e, se vencer, terá pela frente o ganhador do confronto entre o italiano Filippo Macchi e o japonês Kyosuke Matsuyama. O segundo brasileiro classificado é Dominic de Almeida, que venceu o ucraniano Andrii Cherkashyn, por 15 a 7, e o britânico Joe Donaghue, por 15 a 11.
Dominic enfrentará no sábado, o russo Kirill Borodachev e quem vencer irá jogar contra quem passar entre o estadunidense Marcello Olivares e o francês Alexandre Sido.
Eliminados
Os dois eliminados foram Guilherme Toldo, que perdeu para o britânico Kamall Minott, por 15 a 14, e Lorenzo Mion, que fez 15 a 14 no japonês Yuto Ueno, mas perdeu para o estadunidense Damiano Rosatelli, por 15 a 7.