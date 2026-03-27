Djokovic desiste do Masters 1000 de Monte Carlo; Monfils e Kouamé são convidados

Sérvio buscará 25º título de Grand Slam em Roland Garros. DAVID GRAY / AFP

O sérvio Novak Djokovic não vai disputar o Masters 1000 de Monte Carlo, anunciou nesta sexta (27) a organização do torneio, que dará convites ao veterano francês Gaël Monfils e seu compatriota Moïse Kouamé, de 17 anos.

"Novak Djokovic desistiu do torneio", informou a conta oficial do evento no Instagram (5 a 12 de abril), sem dar o motivo da ausência.

Atual número 3 do mundo, Djokovic foi campeão duas vezes do Masters 1000 de Monte Carlo, que tradicionalmente abre na Europa a temporada de saibro — que tem como ápice o torneio de Roland Garros (24 de maio a 7 de junho), onde o sérvio de 38 anos busca o 25º título de Grand Slam.

Finalista do Aberto da Austrália em janeiro, o sérvio vem de eliminação nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells para o britânico Jack Draper. Em seguida, desistiu do Masters 1000 de Miami devido a uma lesão no ombro direito. Segundo o site da ATP, Djokovic deve retornar no Masters 1000 de Madri (22 de abril s 3 de maio).

A organização de Monte Carlo concedeu convites a Monfils e Kouamé: o primeiro, aos 29 anos, vive sua última temporada no circuito. O ex-número 6 do mundo, atualmente 153º, é um os poucos franceses que alcançaram a final em Monte Carlo: foi em 2016, quando foi derrotado por Rafael Nadal.