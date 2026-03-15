Novak Djokovic desiste do Masters 1000 de Miami 

Sérvio está com uma lesão no ombro direito. CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O tenista sérvio Novak Djokovic não participará do Masters 1000 de Miami, que começa na próxima semana, devido a uma lesão no ombro direito, anunciou a ATP neste domingo (15), citando informações do torneio.

"Djoko", que tem controlado cuidadosamente suas participações no circuito nos últimos anos, também jogou o torneio de duplas de Indian Wells ao lado do grego Stefanos Tsitsipas, sendo eliminado na segunda rodada.

O sérvio, que foi vice-campeão do Australian Open no início deste ano, venceu o torneio de Miami seis vezes, igualando o recorde do americano Andre Agassi.

No ano passado, ele retornou ao Miami Open, do qual não participava desde 2019, e chegou à final, perdendo para o jovem tcheco Jakub Mensik.