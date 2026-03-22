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Ginastas brasileiros Diogo Soares e Vitaliy Guimarães conquistam medalhas no DTB Pokal

Diogo Soares foi prata nas barras paralelas e Vitaliy Guimarães no solo; Brasil ficou em oitavo por equipes.

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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