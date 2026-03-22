Ginastas brasileiros Diogo Soares e Vitaliy Guimarães conquistam medalhas no DTB Pokal

Vitaliy Guimarães e Diogo Soares com suas medalhas. CBG / Divulgação

Os ginastas Diogo Soares e Vitaliy Guimarães conquistaram medalha de prata nas finais de aparelhos no DTB Pokal 2026, realizado em Estugarda, na Alemanha. Essa competição abrange competidores de 17 países e o Brasil foi representado por atletas da seleção masculina.

Diogo Soares, de 23 anos, obteve 13.866 pontos nas barras paralelas, ficando atrás do estadunidense Yul Moldauer, que fechou com 14.300. O italiano Yumin Abbadini fechou o pódio com 13.400.

Vitaliy Guimarães, de 25 anos, que nasceu nos EUA, mas representa o Brasil nas competições, por ser filho do ex-ginasta Marcelo Guimarães, conquistou a segunda melhor colocação no solo, com 13.633 pontos. O alemão Timo Eder ficou com o ouro, com 13.800 pontos. O japonês Nao Ojima levou o bronze para casa, com 13.400.

Nas outras disputas, os brasileiros não conseguiram mais medalhas. Um dos destaques individuais foi o gaúcho Luís Porto, com a sétima colocação na classificatória do salto, com 13.025. Vitaliy Guimarães ainda conquistou a décima posição no cavalo com alças, fechando com 13.900 pontos.