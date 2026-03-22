Dimitri Payet anuncia aposentadoria do futebol

O meia francês Dimitri Payet, que passou pelo Vasco entre 2023 e 2025, anunciou sua aposentadoria do futebol neste domingo (22), em entrevista à Ligue 1+ no intervalo do jogo entre Olympique de Marselha e Lille, pela 27ª rodada do Campeonato Francês.

"Hoje, às vésperas do meu aniversário de 39 anos, me aposento como jogador de futebol profissional. É hoje. Está chovendo, e por um bom motivo", declarou o agora ex-jogador, que disputou 38 jogos pela seleção da França, com a qual chegou à final da Eurocopa de 2016.