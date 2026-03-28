Dimarco defende italianos em 'celebração' de gol da Bósnia contra Gales: 'Respeito aos rivais'

A divulgação de um vídeo pela emissora Rai, no qual aparece, ao lado do companheiro de seleção Vicário, vibrando com um gol da Bósnia & Herzegovina na repescagem contra País de Gales não caiu bem para Dimarco. O bósnios serão rivais da Itália pela vaga à Copa do Mundo e o lateral-esquerdo da Inter de Milão teve de se explicar, neste sábado, que a celebração não tinha relação com um possível fragilidade da oponente.

Após o flagrante, muito se debateu na Itália que a seleção estava comemorando por "fugir" de País de Gales na definição da vaga. Dimarco justificou que tratou-se de uma comemoração por causa do avanço do amigo pessoal Dzeko, com o qual jogou junto.

"Decidi falar nesta conferência de imprensa para enfatizar que tenho profundo respeito por qualquer clube e seleção nacional. Nós respeitamos a Bósnia", afirmou Dimarco, ao iniciar suas justificativas neste sábado.

"Alguns dos meus companheiros de equipe e eu simplesmente reagimos instintivamente, comemorando o empate como amigos. Logo depois, troquei mensagens com Edin Dzeko. Temos uma ótima relação, jogamos juntos, inclusive nos encontramos em férias. Eu o parabenizei, ele fez o mesmo, e disse que o melhor time deveria vencer", explicou.

Após buscar o 1 a 1, a Bósnia & Herzegovina se garantiu com 4 a 2 sobre País de Gales nas penalidades, para ser a rival da Itália, que fez 2 a 0 na Irlanda do norte. O jogo desta terça-feira será em Zenica, com mando bósnio.