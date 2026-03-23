Designer da Nike explica cores da camisa da seleção e Vai, Brasa no uniforme

A nova camisa da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 ganhou explicações detalhadas de uma das designers da Nike. Em apresentação do uniforme, a profissional destacou que a proposta foi traduzir a essência do País em cada elemento visual e estrutural da peça.

Segundo ela, o ponto de partida foi resgatar o "Brasil em sua forma mais pura", desde a escolha das cores até os detalhes incorporados ao tecido. O tradicional amarelo foi mantido, mas com uma abordagem específica.

"A ideia foi trazer o que é Brasil no seu mais puro, na sua mais pura versão, né? O que é o Brasil com S e não o Brasil com Z. O amarelo que a gente escolheu é o Canary, que é canário, o canarinho, que é o nosso amarelo, o amarelo clássico do Brasil. Então, vinha com essa cor. Claro que o azul também é o clássico, mas a gente conseguiu brincar um pouquinho com as outras cores, com um pouquinho do verde-água e esse verde quase meio neon", iniciou.

Além da paleta de cores, a designer explicou que o uniforme traz inovação no material. "A Nike desenvolveu um material chamado Aerofit. que a gente consegue incorporar um design dentro da malha do material. E de longe talvez você não veja, mas de perto tem uma gama de detalhes aqui. E o quadro que a gente fez são as formas geométricas da bandeira do Brasil, que é uma bandeira inconfundível".

Outro ponto destacado foi a presença da expressão "Vai, Brasa" no uniforme, a qual gerou polêmica entre os torcedores, que pontuaram que o termo não é utilizado para se referir à seleção, diferentemente do que a designer trouxe.

"É o Brasil, mas também é Brasa quando está jogando, né? Pra gente é muito fácil de entender, você olha e você sabe o que Vai, Brasa significa. Então, a gente trouxe esse nome, esse apelido carinhoso que a gente dá (...) Tem escrito Vai, Brasa (na parte interna da gola), que é uma coisa que a gente escuta nos estádios, escuta na rua, e agora os jogadores vão poder usar no corpo, carregando com eles", explicou.

O uniforme também incorpora elementos culturais brasileiros de forma sutil. Um exemplo está nas listras laterais do calção, inspiradas na vestimenta tradicional da capoeira, conhecida como abadá.

Por fim, o escudo e a gola do uniforme também receberam atenção especial, combinando elementos clássicos e contemporâneos.