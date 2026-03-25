Deschamps mantém silêncio sobre nome do futuro técnico da seleção francesa

O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, se recusou nesta quarta-feira (25) a comentar as declarações feitas pelo presidente da federação de futebol do país, Philippe Diallo, que afirmou no domingo saber o nome do futuro treinador dos 'Bleus', sem, no entanto, revelá-lo.

Os comentários do dirigente alimentaram especulações que apontam Zinedine Zidane como o principal candidato a suceder Deschamps após a Copa do Mundo de 2026, conferindo, assim, maior relevância ao silêncio do atual técnico na preparação para o torneio que será disputado na América do Norte.

"Geralmente não comento as declarações do presidente. Foco no que é importante para mim, ou seja: hoje, amanhã e o que está por vir", declarou Deschamps durante uma coletiva de imprensa na véspera do primeiro amistoso da seleção francesa em sua excursão pelos Estados Unidos: o jogo desta quinta-feira contra o Brasil, em Foxborough, nos arredores de Boston.

"Não vou desperdiçar energia com isso. O que acontece depois não me diz respeito. Se ele escolhe responder ou não, esse é o papel dele. Ele é o presidente", acrescentou.

O presidente da FFF afirmou, em entrevista ao jornal Le Figaro, que sabe o nome do técnico da seleção francesa que substituirá Deschamps - que ocupa o cargo desde 2012 - após a Copa do Mundo (11 de junho a 19 de julho).

"Sim, eu sei o nome dele", respondeu, embora sem revelá-lo, à pergunta feita pelo jornal: "Você sabe o nome do futuro técnico da seleção?".

Quando o Le Figaro o pressionou ainda mais sobre se esse técnico seria o ex-treinador do Real Madrid, o grande favorito para suceder Deschamps, Diallo desconversou.

"Convido vocês a nos encontrarmos novamente ao término da Copa do Mundo", respondeu ele, com um sorriso.