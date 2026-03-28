Deschamps anuncia rotações na França para amistoso contra Colômbia

A França fará diversas alterações na escalação para o amistoso contra a Colômbia, que será disputado no domingo, nos Estados Unidos, anunciou neste sábado (28) o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps.

O treinador francês de 57 anos já havia sinalizado anteriormente sua intenção de observar o maior número possível de jogadores durante a atual Data Fifa, a última antes de as seleções revelarem suas listas de convocados para a Copa do Mundo da América do Norte (de 11 de junho a 19 de julho).

Na quinta-feira, escalando sua força máxima, os 'Bleus' conquistaram uma vitória por 2 a 1 sobre o Brasil de Carlo Ancelotti, em Foxborough, perto de Boston.

"Agora é o momento de fazer alterações. Quero ver o número máximo de jogadores em campo novamente", disse Deschamps durante uma coletiva de imprensa.

A bicampeã mundial (1998 e 2018) enfrenta incertezas quanto à disponibilidade do meio-campista Adrien Rabiot, que se recupera de uma lesão no joelho e que foi descartado do treino deste sábado, preparatório para o confronto com os colombianos em Landover, Maryland.

O atacante Désiré Doué, no entanto, está melhor após sentir dores nas costas, afirmou o técnico da seleção nacional.

"Dés sentiu dores em uma costela. Ele passou por exames e está se sentindo melhor hoje. Ele vai participar da sessão (de treino), e verei como ele se sente. Rabiot não vai treinar, por precaução. Ele sofreu uma pancada no joelho", disse Deschamps.

Uma das principais incertezas dos 'Bleus' é quem ocupará a posição de lateral-esquerdo, onde um pequeno duelo parece estar se desenhando entre Theo Hernandez e Lucas Digne.

É possível que o atacante Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, não jogue no Northwest Stadium, casa do Washington Commanders (da NFL), que não está entre os estádios selecionados para a Copa do Mundo.

Espera-se que o capitão - que marcou seu 56º gol pela França contra o Brasil, ficando a apenas um de igualar o recorde de Olivier Giroud - comece no banco de reservas e talvez entre em campo nos momentos finais da partida, visto que está apenas agora se recuperando após quase um mês afastado devido a uma entorse no joelho esquerdo.

A Colômbia chega a Maryland depois de uma derrota por 2 a 1 para a Croácia, na quinta-feira, em Orlando, partida na qual seu capitão e principal figura, James Rodríguez, teve uma atuação discreta.