Denver Nuggets reage no final e impõe vitória de virada sobre o Toronto Raptors na NBA

Em um jogo onde valeu o poder de reação, principalmente na parte final do confronto, o Denver Nuggets fez a festa da sua torcida ao derrotar, na noite desta sexta-feira, o Toronto Raptors pelo placar de 121 a 115, em encontro válido pela temporada regular da NBA.

Destaques do confronto, o armador Jamal Murray marcou 31 pontos, enquanto o sérvio Nikola Jokic acertou um arremesso para colocar o time na frente a 45 segundos do fim do duelo, que foi realizado na Ball Arena.

Os Nuggets perdiam por 101 a 98 antes de Hardaway empatar o embate com uma cesta de três pontos a 7 minutos e 27 segundos do fim. Denver liderava por 115 a 110 a 1 minuto e 43 segundos do fim, mas os Raptors reagiram imediatamente.

O instantes finais foram marcados por muita disputa, mas os Nuggets fecharam o jogo com uma sequência de 6 a 0 para garantir a vitória. Jokic acertou um arremesso giratório, Murray converteu três lances livres e Gordon converteu um dos seus para selar o triunfo.

Jokic terminou com 22 pontos e nove rebotes, Tim Hardaway Jr. adicionou 23 pontos e converteu 7 de 10 arremessos de três pontos, e Aaron Gordon contribuiu com 16 pontos para os Nuggets, que melhoraram seu retrospecto para 8-8 desde o intervalo do All-Star.

A rodada contou ainda com mais cinco jogos. Atuando sob o apoio de sua torcida, o Houston Rockets encerrou a sequência de 11 vitórias consecutivas do Atlanta Hawks no Toyota Center ao ganhar o confronto por 117 a 95.

CONFIRA OS JOGOS DA RODADA DA NOITE DESTA SEXTA-FEIRA

Brooklyn Nets 92 x 93 New York Knicks

Detroit Pistons 115 x 101 Golden State Warriors

Houston Rockets 117 x 95 Atlanta Hawks

Memphis Grizzlies 112 x 117 Boston Celtics

Minnesota Timberwolves 104 x 108 Portland Trail Blazers

Denver Nuggets 121 x 115 Toronto Raptors

ACOMPANHE AS PARTIDAS DESTE SÁBADO

Washington Wizards x Oklahoma City Thunder

Charlotte Hornets x Memphis Grizzlies

Orlando Magic x Los Angeles Lakers

New Orleans Pelicans x Cleveland Cavaliers

Atlanta Hawks x Golden State Warriors

Houston Rockets x Miami Heat

San Antonio Spurs x Indiana Pacers

Dallas Mavericks x Los Angeles Clippers

Utah Jazz x Philadelphia 76ers