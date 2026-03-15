Definidos os campeões de duplas em Indian Wells

Os campeões de duplas masculinas, femininas e mistas de Indian Wells foram definidos na noite do sábado (14), pelo horário do Brasil.
Entre os homens, o argentino Guido Andreozzi e o francês Manuel Guinard conquistaram o maior título de suas carreiras ao derrotarem o francês Arthur Rinderknech e o monegasco Valentin Vacherot por 7/6 (7/3) e 6/3.
Com a conquista, eles farão suas estreias no top 20 do ranking de duplas. Andreozzi irá ganhar 16 posições e chegará ao 18º lugar, enquanto Guinard sairá da 22ª para a 14ª colocação.
Siniaková e Townsend campeãs
No feminino, a tcheca Kateřina Siniaková e a estadunidense Taylor Townsend venceram a cazaque Anna Danilina e a sérvia Aleksandra Krunić por 2 a 0, parciais de 7/6 (7/4) e 6/4.
Este foi o quarto título da parceria e o primeiro desde Dubai, no ano passado.
Com o resultado, Siniaková vai assumir a vice-liderança do ranking, enquanto Townsend vai sair da nona para a sétima colocação.
Mistas
O italiano Flavio Cobolli e a suíça Belinda Bencic ficaram com o título das duplas mistas.
Na decisão, eles venceram os principais favoritos, a canadense Gabriela Dabrowski e o britânico Lloyd Glasspool, com parciais de 6/3, 2/6, 10/7.
A dupla campeã não irá somar pontos no ranking, já que os torneios de mistas não tem um circuito regular. Porém, eles dividirão um prêmio total de US$ 360 mil (R$ 1,919 milhão, na cotação atual).