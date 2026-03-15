Definidos os campeões de duplas em Indian Wells

Andreozzi (E) e Guinard (D) ganharam no masculino. MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Os campeões de duplas masculinas, femininas e mistas de Indian Wells foram definidos na noite do sábado (14), pelo horário do Brasil.

Entre os homens, o argentino Guido Andreozzi e o francês Manuel Guinard conquistaram o maior título de suas carreiras ao derrotarem o francês Arthur Rinderknech e o monegasco Valentin Vacherot por 7/6 (7/3) e 6/3.

Com a conquista, eles farão suas estreias no top 20 do ranking de duplas. Andreozzi irá ganhar 16 posições e chegará ao 18º lugar, enquanto Guinard sairá da 22ª para a 14ª colocação.

Siniaková e Townsend campeãs

Townsend (E) e Siniaková (D) campeãs no feminino. MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

No feminino, a tcheca Kateřina Siniaková e a estadunidense Taylor Townsend venceram a cazaque Anna Danilina e a sérvia Aleksandra Krunić por 2 a 0, parciais de 7/6 (7/4) e 6/4.

Este foi o quarto título da parceria e o primeiro desde Dubai, no ano passado.

Com o resultado, Siniaková vai assumir a vice-liderança do ranking, enquanto Townsend vai sair da nona para a sétima colocação.

Mistas

Flavio e Belinda venceram nas mistas. BNP Paribas Open / Divulgação

O italiano Flavio Cobolli e a suíça Belinda Bencic ficaram com o título das duplas mistas.

Na decisão, eles venceram os principais favoritos, a canadense Gabriela Dabrowski e o britânico Lloyd Glasspool, com parciais de 6/3, 2/6, 10/7.