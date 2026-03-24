Data Fifa vira tira-teima para técnicos e define últimas vagas na Copa; veja agenda de jogos

A Data Fifa de março marca a reta final de preparação da seleções classificadas à Copa do Mundo de 2026, que terá início no dia 11 de junho. Além disso, a semana de jogos definirá as últimas seis vagas para a competição sediada nos Estados Unidos, Canadá e México.
Na Europa, 16 países seguem na briga por quatro lugares na fase de grupo do torneio. Tetracampeã do mundo, a Itália esteve fora das últimas duas edições e busca retornar à disputa.
O time comandado por Gennaro Gattuso encara a Irlanda do Norte nesta quinta-feira, 26, às 16h45 (de Brasília), em Bérgamo. Se vencer, a Azzurri enfrenta o vencedor da partida entre País de Gales e Bósnia e Herzegovina.
A Repescagem Europeia também conta com o único técnico brasileiro que ainda pode se classificar para a Copa. Sylvinho, ex-Corinthians e Lyon, comanda a Albânia atrás de uma vaga inédita.
REPESCAGEM INTERCONTINENTAL E ÚLTIMOS TESTES
Fora do Velho Continente, seleções das outras cinco federações disputam duas vagas à Copa do Mundo na Repescagem Intercontinental. Em Guadalupe, a Bolívia encara o Suriname de olho em voltar para a competição pela primeira vez desde 1994. Se bater o adversário, o país decide sua classificação contra o Iraque.
Na outra chave, a Jamaica mede forças com a Nova Caledônia, representante da Oceania. Os Reggae Boyz buscam o triunfo para disputar um lugar no torneio contra a República Democrática do Congo.
Para as equipes já classificadas, a Data Fifa servirá como o momento final para os treinadores realizarem os últimos testes antes da divulgação da lista definitiva para a Copa. Carlo Ancelotti, comandante da seleção brasileira, trouxe algumas novidades para os amistosos contra França e Croácia, como o meio-campista Gabriel Sara e os atacantes Igor Thiago e Rayan.
Ainda na América do Sul, o Paraguai vive a expectativa pela estreia do meia Maurício, jogador do Palmeiras, que conseguiu o passaporte do país recentemente. A Argentina, por sua vez, cancelou o confronto com a Espanha pela Finalíssima, após não chegar a um acordo pela data e pelo local do duelo.
CONFIRA A AGENDA DOS PRINCIPAIS JOGOS DA DATA FIFA DE MARÇO
QUINTA-FEIRA (26/3)
Turquia x Romênia - 14h - Repescagem Europeia
Itália x Irlanda do Norte - 16h45 - Repescagem Europeia
Ucrânia x Suécia - 16h45 - Repescagem Europeia
Polônia x Albânia - 16h45 - Repescagem Europeia
República Tcheca x Irlanda - 16h45 - Repescagem Europeia
Dinamarca x Macedônia do Norte - 16h45 - Repescagem Europeia
Eslováquia x Kosovo - 16h45 - Repescagem Europeia
País de Gales x Bósnia e Herzegovina - 16h45 - Repescagem Europeia
Brasil x França - 17h - Amistoso
Bolívia x Suriname - 19h - Repescagem Intercontinental
Colômbia x Croácia - 20h - Amistoso
SEXTA-FEIRA (27/3)
Nova Caledônia x Jamaica - 0h - Repescagem Intercontinental
Grécia x Paraguai - 16h - Amistoso
Suíça x Alemanha - 16h45 - Amistoso
Holanda x Noruega - 16h45 - Amistoso
Inglaterra x Uruguai - 16h45 - Amistoso
Espanha x Sérvia - 17h - Amistoso
Marrocos x Equador - 17h15 - Amistoso
Argentina x Mauritânia - 20h15 - Amistoso
SÁBADO (28/3)
Escócia x Japão - 14h - Amistoso
Canadá x Islândia - 15h - Amistoso
EUA x Bélgica - 16h30 - Amistoso
Haiti x Tunísia - 21h - Amistoso
México x Portugal - 22h - Amistoso
DOMINGO (29/3)
França x Colômbia - 17h - Amistoso
SEGUNDA-FEIRA (30/3)
Alemanha x Gana - 15h45 - Amistoso
TERÇA-FEIRA (31/3)
Haiti x Islândia - 13h30 - Amistoso
Rodada final da Repescagem Europeia - 15h45
Inglaterra x Japão - 15h45 - Amistoso
Holanda x Equador - 15h45 - Amistoso
Marrocos x Paraguai - 16h - Amistoso
Espanha x Egito - 16h - Amistoso
Escócia x Costa do Marfim - 16h30 - Amistoso
Uruguai x Argélia - 16h30 - Amistoso
República Democrática do Congo x Jamaica ou Nova Caledônia - 18h - Repescagem Intercontinental
EUA x Portugal - 20h - Amistoso
Argentina x Zâmbia - 20h15 - Amistoso
Canadá x Tunísia - 20h30 - Amistoso
Brasil x Croácia - 21h - Amistoso
México x Bélgica - 22h - Amistoso
QUARTA-FEIRA (01/4)
Iraque x Bolívia ou Suriname - 0h - Repescagem Intercontinental