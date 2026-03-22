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Mau comportamento

Daronco relata ofensa de Abel Ferreira após expulsão em vitória do Palmeiras: "Seu cagão"

Abel Ferreira soma 14 expulsões desde 2020 e desfalca o Palmeiras contra o Grêmio devido suspensão automática.

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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