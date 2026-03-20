Daronco é confirmado pela CBF para apitar o clássico entre São Paulo e Palmeiras no Brasileiro

A CBF definiu o árbitro Anderson Daronco para comandar a partida entre São Paulo e Palmeiras, marcada para este sábado, no MorumBis, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois rivais paulistas lideram a classificação com os mesmos 16 pontos e o confronto já vem sendo alvo de declarações polêmicas por parte dos dirigentes dois clubes em relação à arbitragem.

A equipe do técnico Roger Machado vinha na liderança isolada do torneio, mas perdeu essa condição ao cair diante do Atlético-MG por 1 a 0, neste meio de semana, em Minas. Já o conjunto palmeirense fez a sua parte contra o Botafogo (vitória de 2 a 1), em São Paulo, e agora divide o topo da tabela com os são-paulinos (aparece em primeiro nos critérios de desempate).

Nesta quinta-feira, o executivo de futebol Rui Costa tratou de esquentar o clássico ao dizer que o Palmeiras levou a melhor no último confronto por erros de arbitragem. "Que o jogo se resolva dentro do que estabelece esportivamente. Não podemos ter interferências de erro de arbitragem que repetidas vezes favorecem uma determinada equipe", afirmou em entrevista à ESPN.

No último confronto entre as equipes, válido pelas semifinais do Campeonato Paulista, o Palmeiras venceu a disputa por 2 a 1, e eliminou o rival tricolor na Arena Barueri, em confronto único.

O Palmeiras também se posicionou sobre a questão e rebateu o dirigente são-paulino. "O Rui Costa precisa entender que o futebol está muito além desse tipo de prática que era feita no passado. Hoje, para que você coloque uma equipe em uma condição de disputar uma competição, são muitas variáveis. E a arbitragem não é a mais importante", afirmou o diretor Anderson Barros.