Danilo e Endrick brilham em vitória do Brasil sobre a Croácia e provam que podem estar na Copa

Brasil apresentou melhora com novidades que Carlo Ancelotti promoveu e encerrou a Data Fifa, nesta terça-feira, com vitória sobre a Croácia por 3 a 1 em amistoso em Orlando, nos Estados Unidos. O triunfo foi definido com gols de Danilo Santos, um dos que ganhou - e aproveitou - a oportunidade entre os titulares, além de Igor Thiago e Gabriel Martinelli.
Embora não tenha marcado, Endrick merece menção. O jovem astro do Lyon mudou o cenário da partida quando o empate parecia que seria o resultado final. Ele foi acionado por Ancelotti aos 30 minutos e não precisou de muito tempo para mostrar por que merece estar na Copa. Sofreu pênalti que Igor Thiago cobrou e deu a assistência para Martinelli selar a vitória.
Foi um bonito gol de canhota do meio-campista do Botafogo que abriu o caminho para a vitória brasileira no último compromisso antes de ser conhecida a lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo. Danilo tem boas chances de estar na relação, bem como o atacante Luiz Henrique, outro que foi titular nesta terça e fez bom jogo.
Ancelotti avisou que Endrick "é o futuro" da seleção, o atacante de 20 anos está disposto a mostrar que é também o presente. Não fosse ele, que fez em 20 minutos mais que o titular João Pedro, talvez o Brasil tivesse amargado o empate.
Não foi um primor o desempenho apresentado pela seleção em no Camping World Stadium, mas foi consideravelmente melhor do que havia mostrado na derrota para a França há quatro dias.
O meio de campo funcionou e o jogo fluiu melhor com Danilo ao lado de Casemiro e Matheus Cunha inspirado. O esquema de quatro atacantes se repetiu. A diferença é que Cunha, atuando como um armador, encontrou espaços para acionar seus colegas de ataque.
Foi do atacante do Manchester United a enfiada que achou Vini Jr livre na ponta esquerda. O camisa 10 achou Danilo sozinho, na entrada área. O meio-campista balançou a rede com um bonito chute perto do ângulo.
Casemiro, João Pedro e Cunha também tiveram chances para marcar. Os croatas pouco fizeram. Bento trabalhou apenas uma vez, em finalização de Vuskovic.
O Brasil 'cozinhou' o jogo na etapa final. Pouco fez ofensivamente, mas também pouco sofreu na retaguarda. O problema é que, com essa postura, correu risco e, em um dos raros ataques croatas, levou o empate perto do fim.
O gol de Majer foi fruto de erro coletivo da defesa brasileira, que deixou Fruk lançar Majer em profundidade. Bento, Marquinho e Danilo Luiz, este que acabara de entrar, bateram cabeça e o croata cutucou para rede.
O gol foi aos 38. Parecia que sofreria mais uma vez diante do algoz da última Copa do Mundo. Só que Endrick, que ganhou de Ancelotti a chance de jogar pouco mais de 15 minutos, mostrou porque é, mesmo, iluminado. O astro do Lyon descolou um pênalti no lance seguinte e deixou Igor Thiago bater. O centroavante converteu. No acréscimo, Endrick reapareceu para servir Martinelli, que fechou o placar em Orlando.
FICHA TÉCNICA
BRASIL 3 X 1 CROÁCIA
BRASIL - Bento; Ibañez (Danilo Luiz), Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos (Kaiki Bruno); Casemiro (Fabinho) e Danilo (Andrey); Luiz Henrique (Endrick), Matheus Cunha (Endrick), João Pedro (Igor Thiago) e Vini Jr (Gabriel Martinelli). Técnico: Carlo Ancelotti.
CROÁCIA - Livakovic; Vuskovic (Smolcic), Caleta-Car (Pongracic), Sutalo e Stanisic; Sucic (Fruk), Modric (Mario Pasalic) e Baturina (Majer); Perisic (Marco Pasalic); Kramaric (Pasalic) e Budimir (Musa). Técnico: Zlatko Dalic.
GOLS - Danilo, aos 46 do 1ºT. Majer, aos 38, Igor Thiago, aos 42, e Gabriel Martinelli, aos 47 do 2ºT.
ÁRBITRO - Armando Vilarreal (Estados Unidos).
CARTÕES AMARELOS - Caleta-Car, Casemiro e Vuskovic.
PÚBLICO - 46.398 torcedores.
RENDA - Não divulgada.
LOCAL - World Camping Stadium, em Orlando (EUA).