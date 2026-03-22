Daniel Cargnin perde na estreia e Brasil segue sem medalhas no Grand Slam de Judô de Tbilisi

O segundo dia do Grand Slam de Judô de Tbilisi, na Georgia, a exemplo do primeiro, não foi bom para o Brasil. O único judoca do País a competir neste sábado (21), o gaúcho Daniel Cargnin, sequer passou de sua primeira luta na categoria leve (-73kg).
Cabeça de chave número 1, o atleta da Sogipa estreou na segunda rodada e acabou derrotado pelo ucraniano Said-Magomed Khalidov, que conseguiu um yuko aos dois minutos e 44 segundos do golden score (tempo extra).
A delegação brasileira na Geórgia é enxuta, e na sexta-feira, Shirlen Nascimento, Michel Augusto e Willian Lima, também não chegaram ao bloco final de suas respectivas categorias.
O evento termina no domingo (22) e Guilherme Schimidt, da Sogipa, na categoria médio (-90kg) será o último representante do Brasil a competir.
Confira os medalhistas deste sábado:
Leve masculino (-73kg):
- Ouro: Leonardo Valeriani (ITA)
- Prata: Valtteri Olin (FIN)
- Bronze: Giorgi Loladze (GEO)
- Bronze: Hidayat Heydarov (AZE)
Categoria meio-médio masculino (-81kg):
- Ouro: Vedat Albayark (TUR)
- Prata: Mykhailo Svidrak (UCR)
- Bronze: Mihajlo Simin (SRB)
- Bronze: Matthias Casse (BEL)
Categoria meiomédio feminina (-63kg):
- Ouro: Haruka Kaju (JAP)
- Prata: Joanne Van Lieshout (HOL)
- Bronze: Kaja Kajzer (SLO)
- Bronze: Iva Oberan (CRO)
Categoria médio feminina (-70kg):
- Ouro: Madina Taimazova (RUS)
- Prata: Aoife Coughlan (AUS)
- Bronze: Ida Eriksson (SUE)
- Bronze: Shiho Tanaka (JAP)