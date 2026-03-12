Damiris e Kamilla Cardoso se destacam, Brasil bate Sudão do Sul e se recupera no Pré-Mundial de basquete

Ler resumo

Damiris foi a cestinha do jogo. CN-STR / AFP

Um dia após amargar dura derrota diante da Bélgica, a seleção brasileira feminina de basquete se recuperou e venceu a primeira no Pré-Mundial da China. Com brilho das jogadoras internas, Damiris e Kamilla Cardoso, o Brasil bateu o Sudão do Sul por 94 a 79 em Wuhan.

Com quatro vagas em disputa para o Mundial da Alemanha, em setembro, em grupo com seis representantes - a Bélgica já tem sua classificação garantida -, sobram três postos entre Brasil, China (outra favorita), República Tcheca, Mali e Sudão do Sul.

Na classificação, o Brasil é o quinto colocado. A Bélgica, que venceu a China por 80 a 65, é a única invicta e está em primeiro.

Próxima adversária da seleção brasileira, a República Tcheca perdeu para Máli, por 77 a 64, mas está em segundo.

O jogo

Kamilla fez um duplo-duplo. CN-STR / AFP

Com postura agressiva, a seleção brasileira comandou o placar desde o início em Wuham. Mas fechou o primeiro tempo com somente seis pontos de vantagem (42 a 36), com Kamilla Cardoso anotando 12 vezes e pegando oito rebotes.

Após o intervalo, o Brasil voltou ainda melhor e deslanchou no placar, fechando o terceiro período por 66 a 54. Nelhor também no quarto final, o Brasil chegou ao triunfo por 15 pontos de vantagem com brilho de suas internas e com Alana Gonçalo chamando atenção por seus 15 pontos e cinco assistências.

Destaques

Alana teve boa atuação. FIBA / Divulgação

Depois de pouco produzir diante da campeã europeia, a ala-pivô Damiris foi a cestinha brasileira com 25 pontos, três rebotes e três assistências. A pvô Kamilla Cardoso, que anotou outros 23 e acabou sendo eleita a MVP da partida por contribuir com impressionantes 17 rebotes.

No Sudão do Sul, que perdeu a segunda partida, a pivô Adut Bulgak fez um duplo-duplo de 17 pontos e 10 rebotes. Com 19, Nyamer Diew foi a cestinha da seleção africana.

Próximo jogo

A seleção brasileira voltará à quadra para enfrentar a República Tcheca, no sábado (14), às 2h30 (horário de Brasília). A CazéTV anuncia a transmissão.

Formato do torneio

O Brasil está no Grupo A do Pré-Mundial, ao lado de Bélgica, Sudão do Sul, República Tcheca, Mali e China. Entre as seis seleções da chave, quatro avançam para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada em setembro, na Alemanha.